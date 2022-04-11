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Линии предупреждают о проблемах с приемом рефконтейнеров в Шанхае
11.04.2022

Линии предупреждают о проблемах с приемом рефконтейнеров в Шанхае


    • В Шанхае третью неделю продолжается локдаун из-за рекордной вспышки коронавируса. Большинство заводов на неопределенный срок приостановило производство, склады закрыты, автоперевозки затруднены, в городе продолжается массовое тестирование на COVID-19, сообщает Splash.

    Несмотря на то, что Shanghai International Port Group (SIPG) опровергает сообщения о заторах на подходах к порту Шанхай. Линии начинают отменять заходы в порт и предупреждают о задержках с приемом импортных рефконтейнеров. Некоторые перевозчики объявили, что рефы и некоторые типы опасных грузов будут выгружаться в других портах, поскольку в порту Шанхай фиксируются нехватка рефрозеток и загруженность площадей для определенных типов опасных грузов.

    «Меры, предпринятые китайскими властями по борьбе с пандемией, повлияли на автоперевозки и загруженность терминалов. Чтобы предотвратить возможную ситуацию, когда в последнюю минуту вам будет отказано в выгрузке рефконтейнеров из-за ограничений на терминалах и заторов, грузовладельцам рекомендуется определить варианты изменения маршрута. В случае, если ваши рефконтейнеры не будут разгружены по прибытии в Шанхай, мы можем перенаправить груз в альтернативные порты для временного хранения, до того момента, когда ситуация позволит отправить его обратно в Шанхай»,- говорится в заявлении CMA CGM от 8 апреля.

    «О нехватке рефрозеток в порту Шанхай и возможных проблемах в связи с этим своих клиентов также уведомил MSC. В свою очередь, Maersk заявил о том, что на этой неделе несколько контейнеровозов минуют порт Шанхай. Ожидается, что другие линии последуют примеру Maersk», — пишет издание.

    «Если Шанхай будет надолго закрыт, перевозчики начнут отменять рейсы. Это может привести к дефициту предложений в пиковый сезон, который совпадет с необходимостью отправок накопленных объемов из Шанхая, что, соответственно, может поднять ставки до новых рекордов», — цитирует Splash еженедельный отчет Sea-Intelligence.

    Фото: сайт порта Шанхай


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