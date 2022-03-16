Заложен киль плавдока для «Атомфлота»

15 марта в Стамбуле на верфи Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi состоялась торжественная церемония закладки киля плавучего дока для универсальных атомных ледоколов проекта 22220, сообщает пресс-служба «Атомфлота».

«Работы по строительству плавучего дока идут по графику, – сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Профессиональные компетенции турецких судостроителей не вызывают сомнений. Для нас очень важно четкое исполнение сроков строительства. Плавдок является одним из ключевых элементов береговой инфраструктуры для обслуживания атомных ледоколов проекта 22220».

Согласно условиям контракта строительство, включая доставку плавучего дока в порт Мурманск, займет 29 месяцев.

Контракт на строительство плавдока был подписан между ФГУП «Атомфлот» и Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Турция) 7 июня 2021 года. Стоимость контракта составляет 4,981 млрд рублей. Протокол подведения итогов закупки был опубликован 27 мая 2021 года.

Строящийся док будет иметь грузоподъемность 30 тыс. тонн. Основные размерения: длина наибольшая с кринолинами – не менее 220 м, длина по стапель-палубе – не менее 200 м, ширина наибольшая – около 48 м, высота понтона – около 6 метров. Экипаж – около 30 человек.

Фото: «Атомфлот»