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Новая проблема у DSME
10.08.2022

Новая проблема у DSME


    • Японская энергетическая компания Inpex подала иск в Международную торговую палату (ICC) в отношении южнокорейского судостроительного предприятия DSME. Inpex требует возмещения убытков в связи с задержкой поставки плавучей буровой установки «Ichthys Venturer» и выявленными при ее эксплуатации дефектами, сообщает Splash.

    Размер требуемой компенсации составляет 975 млн долларов – как отмечает Splash, это более половины акционерного капитала DSME.

    По информации издания, DSME утверждает, что ранее Inpex согласилась на дополнительные расходы, связанные с изменениями в контракте. В компании говорят, что «сумма компенсации и заявленные основания являются беспочвенными».

    Контракт на строительство «Ichthys Venturer» был подписан в 2012 году. Строительство установки закончилось в 2017 году, однако введена в эксплуатацию буровая была в 2019 году. «Ichthys Venturer» работает в Австралии на проекте Ichthys LNG.

    Иск Inpex добавился в копилку финансовых проблем DSME. Напомним, в начале июля верфь заявила о том, что испытывает финансовые проблемы. Ее долговой коэффициент к концу первого квартала этого года вырос до 574%, в том числе из-за отмены заказов на российские суда, резкого роста цен на сырье и забастовки субподрячиков.

    Фото: сайт Ichthys LNG


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