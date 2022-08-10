Новая проблема у DSME

Японская энергетическая компания Inpex подала иск в Международную торговую палату (ICC) в отношении южнокорейского судостроительного предприятия DSME. Inpex требует возмещения убытков в связи с задержкой поставки плавучей буровой установки «Ichthys Venturer» и выявленными при ее эксплуатации дефектами, сообщает Splash.

Размер требуемой компенсации составляет 975 млн долларов – как отмечает Splash, это более половины акционерного капитала DSME.

По информации издания, DSME утверждает, что ранее Inpex согласилась на дополнительные расходы, связанные с изменениями в контракте. В компании говорят, что «сумма компенсации и заявленные основания являются беспочвенными».

Контракт на строительство «Ichthys Venturer» был подписан в 2012 году. Строительство установки закончилось в 2017 году, однако введена в эксплуатацию буровая была в 2019 году. «Ichthys Venturer» работает в Австралии на проекте Ichthys LNG.

Иск Inpex добавился в копилку финансовых проблем DSME. Напомним, в начале июля верфь заявила о том, что испытывает финансовые проблемы. Ее долговой коэффициент к концу первого квартала этого года вырос до 574%, в том числе из-за отмены заказов на российские суда, резкого роста цен на сырье и забастовки субподрячиков.

Фото: сайт Ichthys LNG