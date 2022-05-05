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Уникальная операция на атомном ледоколе «Якутия»
05.05.2022

Уникальная операция на атомном ледоколе «Якутия»


    • 29 апреля специалисты «Балтийского завода» произвели уникальную погрузку блок-секции, весом 220 тонн на борт атомного ледокола «Якутия» проекта 22220. Погрузка блок-секции осуществлена согласно плану работ.

    Защитная оболочка, состоящая из 8 секций общим весом в 220 тонн была погружена на борт судна за 8 часов. Минимальный вес одной секции — 30 тонн, максимальный — 33 тонн. Параллельно производилась погрузка бортовой секции весом 53 тонны.

    Как отмечает пресс-служба «Балтийского завода», в связи со сложностью проводимых работ для успешного выполнения поставленной задачи потребовалось задействовать одновременно четыре крана.

    Защитная оболочка реакторных отсеков является своего рода «саркофагом», обеспечивающим безопасность для обслуживающего персонала реактора во время его эксплуатации. В состав блок-секции входят различные материалы – бетон, сталь и специальные защитные металлы, что значительно утяжеляет конструкцию и создаёт определённые трудности при погрузке.

    Напомним, что универсальный атомный ледокол «Якутия» — четвёртое судно проекта 22220, которое строится на «Балтийском заводе» по заказу госкорпорации «Росатом». Судно было заложено на стапеле завода 26 мая 2020 года.

    Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире.

    Всего по контракту с ФГУП «Росатомфлот» «Балтийский завод» построит пять атомных ледоколов проекта: головной атомоход «Арктика», первый серийный «Сибирь», второй серийный «Урал», третий серийный «Якутия» и четвертый серийный «Чукотка».

    Основные характеристики проекта 22220:

    • мощность – 60 МВт (на валах);
    • скорость хода – 22 узла (по чистой воде);
    • длина – 173,3 м (160 м по КВЛ);
    • ширина – 34 м (33 м по КВЛ);
    • Высота – 52 м;
    • осадка – 10,5 м/8,65 м;
    • максимальная ледопроходимость – 2,8 м;
    • полное водоизмещение – 33 540 т;
    • расчетный срок службы — 40 лет.

    Ледоколы оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этих судов. Технический проект атомохода был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

    Фото: Медиа Палуба


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