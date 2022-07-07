Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Открыта регистрация посетителей на выставку по судостроению OMR 2022
07.07.2022

Открыта регистрация посетителей на выставку по судостроению OMR 2022


    • Секретариат выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR 2020 совместно с участниками экспозиции и информационными партнёрами активно готовится к встрече специалистов в Северной столице с 13 по 16 сентября 2022 г. на площадке КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (павильон Н).
    Зарегистрироваться и получить билет на выставку можно уже сегодня!

    Посетителей OMR 2022 ждут:

    • Новинки и последние разработки от ведущих компанийучастников выставочной экспозиции: Комитета по делам Арктики Санкт-Петербурга,  отраслевых предприятий — Судостроительный комплекс «Звезда», ПО «Севмаш», Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, АО «Средне-Невский судостроительный завод», ПАО «ЦКБ «Айсберг», АО «ОКБМ Африкантов», ООО «Уралмаш НГО Холдинг», НИЦ «Курчатовский институт», ФГБУ «ВНИИОкеангеология», АО «НПП ПТ «Океанос», АО «Морские навигационные системы» и др.
      Три крупных коллективных стенда – предприятий Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» (Архангельск).
    • Насыщенная конференционная программа– круглые столы и специальные сессии по актуальным отраслевым темам
    • Биржа импортозамещения в судостроении и смежных отраслях 15 сентября встреча заказчиков и поставщиков
    • Зона презентаций
    • Технические семинары на объекты города: 

    ФГУП «Крыловский научный центр» — посещение экспериментальной базы: ледовый опытный бассейн, ландшафтная труба, тренажёрный центр, стенды статических и ресурсных испытаний конструкций
    ФГБУ ААНИИ — исследования гидродинамики морского транспорта и ледовых качеств судов в опытном ледовом бассейне.

     

    Не пропустите знаковое событие на стыке судостроительной отрасли и ТЭК, следующую встречу придётся ждать 2 года!

    Не забудьте ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ на сайте мероприятия http://omr-russia.ru/


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.04.2022
    Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»
    С 26 по 27 апреля 2022 года пройдет Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона» […]
    Каспийское мореКонференция
    0
    05.05.2022
    Итоги международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона 2022»
    26-27 апреля 2022 в Астрахани прошел международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2022». Организаторы […]
    Каспийское мореКонференцияМТК "Север-Юг"
    0
    30.05.2022
    Открыта регистрация на выставку-форум Translogistica Ural 2022
    Приглашаем логистов посетить выставку-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural, которая состоится 22 […]
    ВыставкаКонференция
    0
    18.02.2022
    Ростех будет проектировать СУДС для СПГ-терминала в Мурманске
    Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выполнит работы по проектированию инфраструктуры перегрузочного комплекса сжиженного природного газа […]
    АрктикаМурманскПроектированиеРостех
    0
    07.06.2022
    CMA CGM впервые заказывает контейнеровозы на метаноле
    CMA CGM впервые заказывает строительство двухтопливных контейнеровозов, которые будут работать в том числе и […]
    15-тысячникиCMA CGMЗаказКонтейнеровозы
    0
    26.05.2022
    FESCO открывает северный завоз на Чукотку
    Транспортная группа FESCO сообщила об открытии сезонных перевозок грузов в порты Чукотского автономного округа […]
    FESCO АрктикаСеверный завоз
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.07.2022 Первый публичный контейнерный поезд FESCO из Шанхая в Москву
    07.07.2022 Первый контейнерный из Китая через Камышовую
    07.07.2022 Новый мультимодальный маршрут Китай – Европа
    07.07.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 6 месяцев 2022
    06.07.2022 Изменение оргструктуры в APMT
    06.07.2022 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли почти в 2 раза
    Госрегулирование Показать всё
    05.07.2022 Дальневосточные пункты пропуска необходимо приводить в порядок
    04.07.2022 О дополнительных решениях по экспортным пошлинам на продукцию АПК
    04.07.2022 Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
    01.07.2022 В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству
    30.06.2022 Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля
    30.06.2022 Изменения в Обязательных постановлениях в портах Белого моря
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти