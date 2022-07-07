Открыта регистрация посетителей на выставку по судостроению OMR 2022

Секретариат выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR 2020 совместно с участниками экспозиции и информационными партнёрами активно готовится к встрече специалистов в Северной столице с 13 по 16 сентября 2022 г. на площадке КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (павильон Н).

Зарегистрироваться и получить билет на выставку можно уже сегодня!

Посетителей OMR 2022 ждут:

Новинки и последние разработки от ведущих компаний — участников выставочной экспозиции : Комитета по делам Арктики Санкт-Петербурга, отраслевых предприятий — Судостроительный комплекс «Звезда», ПО «Севмаш», Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, АО «Средне-Невский судостроительный завод», ПАО «ЦКБ «Айсберг», АО «ОКБМ Африкантов», ООО «Уралмаш НГО Холдинг», НИЦ «Курчатовский институт», ФГБУ «ВНИИОкеангеология», АО «НПП ПТ «Океанос», АО «Морские навигационные системы» и др.

Три крупных коллективных стенда – предприятий Санкт-Петербурга, Ленинградской области , а также Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» ( Архангельск ).

— : Комитета по делам Арктики Санкт-Петербурга, отраслевых предприятий — Судостроительный комплекс «Звезда», ПО «Севмаш», Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, АО «Средне-Невский судостроительный завод», ПАО «ЦКБ «Айсберг», АО «ОКБМ Африкантов», ООО «Уралмаш НГО Холдинг», НИЦ «Курчатовский институт», ФГБУ «ВНИИОкеангеология», АО «НПП ПТ «Океанос», АО «Морские навигационные системы» и др. – предприятий , а также Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» ( ). Насыщенная конференционная программа – круглые столы и специальные сессии по актуальным отраслевым темам

– круглые столы и специальные сессии по актуальным отраслевым темам Биржа импортозамещения в судостроении и смежных отраслях — 15 сентября встреча заказчиков и поставщиков

— встреча заказчиков и поставщиков Зона презентаций

Технические семинары на объекты города:

ФГУП «Крыловский научный центр» — посещение экспериментальной базы: ледовый опытный бассейн, ландшафтная труба, тренажёрный центр, стенды статических и ресурсных испытаний конструкций

ФГБУ ААНИИ — исследования гидродинамики морского транспорта и ледовых качеств судов в опытном ледовом бассейне.

Не пропустите знаковое событие на стыке судостроительной отрасли и ТЭК, следующую встречу придётся ждать 2 года!

Не забудьте ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ на сайте мероприятия http://omr-russia.ru/