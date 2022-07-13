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Круизники снова начали заказывать
13.07.2022

Круизники снова начали заказывать


    • Итальянская судостроительная компания Fincantieri заявила о строительстве «ультрароскошного» круизного лайнера.

    Судно будет сдано к концу 2025 года. Контракт предусматривает опцион на строительство еще двух подобных круизников. Стоимость сделки оценивается в 1,2 млрд евро.

    Имя заказчика Fincantieri не называет, как не раскрывает и технические характеристики судна.

    На прошлой неделе Fincantieri объявила о строительстве еще двух круизных лайнеров класса люкс – «Explora III» и «Explora IV», работающих на СПГ и водороде. Контракт был подписан с MSC Group. Сдача судов в эксплуатацию планируется в 2026 и 2027 году. Их стоимость оценивается в 3,5 млрд евро.

    «Заказы на круизные лайнеры – одни из немногих, размещенных с начала пандемии, с тех пор как круизная индустрия пострадала. Но это уже признак уверенности в сильно пострадавшем сегменте», – пишет MarineLink.

    Фото: Fincantieri


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