Круизники снова начали заказывать

Итальянская судостроительная компания Fincantieri заявила о строительстве «ультрароскошного» круизного лайнера.

Судно будет сдано к концу 2025 года. Контракт предусматривает опцион на строительство еще двух подобных круизников. Стоимость сделки оценивается в 1,2 млрд евро.

Имя заказчика Fincantieri не называет, как не раскрывает и технические характеристики судна.

На прошлой неделе Fincantieri объявила о строительстве еще двух круизных лайнеров класса люкс – «Explora III» и «Explora IV», работающих на СПГ и водороде. Контракт был подписан с MSC Group. Сдача судов в эксплуатацию планируется в 2026 и 2027 году. Их стоимость оценивается в 3,5 млрд евро.

«Заказы на круизные лайнеры – одни из немногих, размещенных с начала пандемии, с тех пор как круизная индустрия пострадала. Но это уже признак уверенности в сильно пострадавшем сегменте», – пишет MarineLink.

Фото: Fincantieri