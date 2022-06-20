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12-й Международный контейнерный форум «ЕСЭ-2022»
20.06.2022

12-й Международный контейнерный форум «ЕСЭ-2022»

    • 15-16 сентября, г. Сочи, Отель Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi

    12-ый Международный контейнерный форум «ЕСЭ-2022».

    Бизнес-мероприятие в уникальном формате. Логистика без галстуков!

    ЕСЭ – ежегодное мероприятие, объединяющее руководителей транспортных компаний России, стран Ближнего и Дальнего зарубежья, чья деятельность связана с контейнерными перевозками. Форум проводится с 2010 года и привлек уже более 120 постоянных компаний-участников, среди которых ПАО ТрансКонтейнер, ГК Феско, ОАО РЖД Бизнес Актив, ООО Логбокс, ООО Новая логистическая, АО Евросиб-ТС и др.

    ЕСЭ – эффективная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли, расширения границ сотрудничества и установления новых деловых контактов.

    Среди ключевых тем к обсуждению на ЕСЭ-2022:

    • Контейнерные перевозки в новых реалиях: актуальные тренды развития, прогнозы и перспективы
    • Перестройка логистических маршрутов и новые возможности в условиях санкций. Актуальные направления развития внутрироссийских контейнерных перевозок
    • Товарооборот и грузопоток в новых реалиях, перспективные сегменты развития
    • Дефицит транспортного оборудования в России (флот, контейнеры, подвижной состав и пр.)
    • Инфраструктурные логистические проекты в текущих условиях
    • Контейнерный транзит в новых условиях
    • Тарифное регулирование контейнерных перевозок и др.

    В ходе Форума обсудим эти и другие вопросы, связанные с возможностями развития контейнерной логистики в России. Среди приглашенных спикеров и экспертов представители ОАО РЖД и крупнейших компаний-операторов, руководители крупных транспортных компаний и профильных ассоциаций.

    Программа форума включает и практическую сессию: полезный мастер-класс от Бориса Жалило, одного из наиболее известных и востребованных спикеров в сфере стратегического маркетинга и управления продажами, на тему результативного маркетинга и управления продажами контейнерных перевозок в сверхновой реальности.

    Второй день форума (16 сентября) —  парусная бизнес-регата среди транспортных компаний. Активный день в атмосфере неформального клубного общения и спортивного азарта!

    Предварительная программа ЕСЭ-2022, список участников представлены на сайте организатора www.slet.su.


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