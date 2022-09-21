ЕСЭ-2022. Контейнерная логистики в новых реалиях

15-16 сентября в Сочи в отеле Radisson Collection Paradise Resort&Spa состоялся 12-ый международный контейнерный форум «ЕСЭ-2022». Впервые в рамках форума прошла церемония награждения транспортных компаний премией «Оператор года» и «Экспедитор года».

В мероприятии приняли участие 112 компаний из 5 стран: 102 российских компании и 10 представителей отрасли из Казахстана, Монголии, Белоруссии и Китая, в том числе:

первые лица крупнейших компаний-операторов России и Казахстана: ПАО «ТрансКонтейнер», Транспортная группа FESCO, ООО «Логбокс», АО «Евросиб-СПб ТС», АО «РЖД Логистика», ООО «Транс Синергия», ООО «Логопер», АО «РЖД Бизнес Актив», Представительство ЗАО «Чайна Мерчантс СИЭЙЧЭН-БИЭЛАР Коммерческая и Логистическая Компания», TOO «PTC Holding», ТОО «Компания КЕМЕ» и др.,

руководители высшего и среднего звена транспортно-экспедиционных компаний из различных регионов России, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Китая.

2 дня, 18 спикеров и более 200 делегатов. В рамках форума «ЕСЭ-2022» бизнес-сообщество, представители власти и эксперты обсудили главные изменения, текущие тренды и перспективы развития контейнерного рынка в новых реалиях.

На пленарной дискуссии «Тренды» спикеры обозначили основные вызовы транспортно-логистической отрасли: смещение объема контейнерных перевозок с западных портов России на Дальний Восток, который и до этого испытывал трудности в связи с ограниченной пропускной способностью инфраструктуры, дефицит транспортных активов и терминальных мощностей, замена глобальных опытных морских игроков игроками меньшего калибра, увеличение оборота контейнеров.

Лидеры отрасли обсудили сложности текущей ситуации, обменялись мнениями по ключевым вопросам развития отрасли на внутреннем рынке и в глобальном масштабе, презентовали новые сервисы и маршруты. Российский контейнерный рынок, как отметили эксперты форума, за 7 месяцев 2022 года сократился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом главным драйвером снижения контейнерного рынка РФ стало экспортное и транзитное направление, а наименее пострадавший сегмент – внутрироссийские контейнерные перевозки. Спикеры сошлись во мнении, что в новых реалиях ситуация меняется настолько быстро, что ставить какие-либо прогнозы развития контейнерных перевозок в перспективе ближайших 3-5 лет практически нереально.

Открыл пленарную дискуссию Герман Маслов, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Транспортной группы FESCO, отметив, что в сегодняшних реалиях Дальний Восток является единственными морскими воротами России и, несмотря на общее падение рынка контейнерных перевозок по данным 7-ми месяцев 2022 года, контейнерные перевозки через Дальний Восток показывают стабильный рост, при этом наибольшую динамику роста, как отметил эксперт, показывает направление сухопутного импорта.

Евгений Андрианов, заместитель директора по перевозкам ОАО «ОТЛК ЕРА», также подчеркнул рекордный рост спроса на перевозки Китай — Московский ж/д узел, что, по словам спикера, позволило компании диверсифицировать портфель предлагаемых услуг, несмотря на общий спад объема ж/д транзитных перевозок на направлении Китай — Европа — Китай. Елена Шелеметьева, руководитель отдела продаж информационно-аналитического агентства SEANEWS презентовала участникам форума подробно в цифрах, что происходит с рынком контейнерных перевозок на морских маршрутах и во внутрироссийском жд сообщении.

Александр Куликов, заместитель генерального директора по сбыту компании РМ Рейл, отметил устойчивый рост контейнерных перевозок в специализированных контейнерах и подчеркнул очевидное повышение спроса в среднесрочной перспективе на парк данной категории контейнеров.

Юрий Васильевич Юрьев, руководитель проектного офиса АО «Почта России», рассказал участникам Слета о трансформации рынка логистики для электронной коммерции, отметив, что розничные товары на текущий момент составляют существенную долю в контейнерных перевозках по сети РЖД.

Татьяна Максимова, заместитель исполнительного директора ЕСП, поведала участникам форума, что переход с 01.01.2023г. на новую модель индексации грузовых тарифов неизбежно приведет к повышению тарифа на контейнерные перевозки, но участникам рынка крайне важно объединять усилия и вести активный диалог и взаимодействовать с ОАО «РЖД» и регуляторами по внедрению новой тарифной системы. Данная система должна стать не только источником доходов ОАО «РЖД», но и иметь стимулирующее воздействие на развитие новых логистических направлений и международных коридоров и обеспечивать баланс между импортными и экспортными перевозками и т.д.

Сессия «Инфраструктура и новые маршруты» была посвящена обзору новых транспортных маршрутов, их перспектив и возможностей, а также развитию инфраструктурных объектов для поддержания роста грузооборота.

Спикеры отметили, что заместить потери в торговле России с Европой невозможно, но контейнерная отрасль не стоит на месте и игроки достаточно успешно изыскивают новые возможности, открывают новые маршруты. Денис Зерниченко, генеральный директор компании ООО «САРМАТ ГРУПП», рассказал участникам о перспективе международного транспортного коридора «Север-Юг», отметив, что данный маршрут к 2030 году сможет перевозить до 25 млн. тонн грузов, что составляет 75% от общего объема контейнерных перевозок между Евразией, Южной Азией и Персидским заливом. Участники дискуссии также обсудили и перспективы направления контейнерных перевозок через Турцию, а также ж/д сообщение Казахстан — Россия и Монголия — Россия. Эксперты сошлись во мнении, что для дальнейшего развития контейнерной логистики необходимо объединение усилий всех игроков рынка, усиление кооперации государства и бизнеса при принятии решений. Алексей Тепин, заместитель начальника Новороссийской таможни, поделился с участниками форума опытом Новороссийской таможни, рассказав, какие конкретные меры применяются управлением для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации в сфере ВЭД и содействия развитию грузооборота, в том числе и в контейнерах через морской порт Новороссийск.

На практической сессии Борис Жалило, один из наиболее известных и востребованных спикеров в сфере стратегического маркетинга и управления продажами, поделился опытом и наиболее эффективными инструментами продвижения услуг контейнерных перевозок и управления продажами в новых реалиях.

Впервые в рамках форума «ЕСЭ-2022» прошло награждение лауреатов премии «Оператор года» и «Экспедитор года». Члены жюри и оргкомитет форума отметили, что отрасль столкнулась с невероятными вызовами и выживает во многом на энтузиазме участников рынка, демонстрируя при этом фантастическую способность приспосабливаться и несгибаемый оптимизм. В рамках конкурса были награждены все компании, которые в непростое время не только сохранили свой бизнес, но и поддержали клиентов, запустили новые сервисы и маршруты. Лауреатами премии «Оператор года» стали компании ПАО «ТрансКонтейнер», АО «РЖД Логистика», АО «РЖД Бизнес Актив», ТГ FESCO, ООО «ЛОГБОКС», АО «Евросиб СПб-ТС», ООО «Транс Синергия» и др. Лауреатами премии «Экспедитор года» стали компании ООО «РУСКОН», ООО «ВЭЙ-ГРУПП», ООО «АльянсТрансТорг», АО «Руссо Транс», ООО «ТЛК ВЛ Лоджистик» и др.

Информационные партнеры Форума: ИА «РЖД-Партнер», ИА SEANEWS, информационный портал LOGIRUS.RU, журнал «Логистика», информационно-аналитическое агентство Portnews, отраслевой портала KORABEL.RU

Официальный партнер церемонии награждения «Экспедитор года»: команда цифровой трансформации «Ареал»

13-ый Международный форум «ЕСЭ-2023» пройдет с 14 по 15 сентября 2023 г. По традиции, город проведения форума будет определен в сентябре-октябре текущего года путем голосования участников. Более подробно на сайте организатора www.slet.su