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5-я Международная транспортная конференция ShippingRu 2022﻿
09.03.2022

5-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2022»

    • 5-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2022» — ежегодное деловое мероприятие, которое рассматривает наиболее важные вопросы морских перевозок России.

    Дата и место проведения: 21 июня 2022, Санкт-Петербург.

     Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    Официальное издание конференции: газета «Транспорт России»

    Официальный отраслевой партнер: медиа-группа «ПортНьюс»

    Юридический партнер: юридическая фирма «Ремеди»

    Сегодняшние экономические реалии: посткарантинные отголоски контейнерного коллапса, экспортные пошлины, а также законодательные нововведения держат транспортно-логистическую отрасль в неизменном напряжении.

    Заявленные к реализации масштабные инфраструктурные проекты и федеральные программы проходят первые вехи. Транспортная отрасль развивается и в такой острый период изменений требует оперативных решений и открытого диалога между игроками рынка.

    На конференции «ShippingRu» эксперты поделятся фактами и профессиональным мнением о тенденциях развития морских перевозок России, опытом оптимизации логистики. Кроме того, делегаты смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

    Среди основных вопросов конференции:

     — Конъюнктура фрахтового рынка балкерных перевозок.

    — Рынок контейнерных перевозок в России: перспективы и инновации.

    — Модернизация и рост мощностей морских портов РФ.

    — Строительство новых терминалов, ОЭЗ, индустриальных парков.

    — Антикризисная стратегия в логистике.

    — Северный морской путь: возможности, рост грузопотоков и реализация проектов.

    — Законодательные нововведения.

     Целевая аудитория: порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторы, логистические компании, контейнерные линии, грузовладельцы, судовладельцы, судостроители, профильные ассоциации, инвестиционные компании, администрации СЭЗ.

     

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7 (958) 19 77 503, либо, направив письмо на info@viva-consult.ru

    Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции.

     


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