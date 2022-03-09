5-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2022» — ежегодное деловое мероприятие, которое рассматривает наиболее важные вопросы морских перевозок России.
Дата и место проведения: 21 июня 2022, Санкт-Петербург.
Организатор: ВИВА КОНСАЛТ
Официальное издание конференции: газета «Транспорт России»
Официальный отраслевой партнер: медиа-группа «ПортНьюс»
Юридический партнер: юридическая фирма «Ремеди»
Сегодняшние экономические реалии: посткарантинные отголоски контейнерного коллапса, экспортные пошлины, а также законодательные нововведения держат транспортно-логистическую отрасль в неизменном напряжении.
Заявленные к реализации масштабные инфраструктурные проекты и федеральные программы проходят первые вехи. Транспортная отрасль развивается и в такой острый период изменений требует оперативных решений и открытого диалога между игроками рынка.
На конференции «ShippingRu» эксперты поделятся фактами и профессиональным мнением о тенденциях развития морских перевозок России, опытом оптимизации логистики. Кроме того, делегаты смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.
Среди основных вопросов конференции:
— Конъюнктура фрахтового рынка балкерных перевозок.
— Рынок контейнерных перевозок в России: перспективы и инновации.
— Модернизация и рост мощностей морских портов РФ.
— Строительство новых терминалов, ОЭЗ, индустриальных парков.
— Антикризисная стратегия в логистике.
— Северный морской путь: возможности, рост грузопотоков и реализация проектов.
— Законодательные нововведения.
Целевая аудитория: порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторы, логистические компании, контейнерные линии, грузовладельцы, судовладельцы, судостроители, профильные ассоциации, инвестиционные компании, администрации СЭЗ.
Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7 (958) 19 77 503, либо, направив письмо на info@viva-consult.ru
Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции.