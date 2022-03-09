5-я Международная транспортная конференция « ShippingRu 2022» — ежегодное деловое мероприятие, которое рассматривает наиболее важные вопросы морских перевозок России.

Дата и место проведения: 21 июня 2022, Санкт-Петербург.

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

Официальное издание конференции: газета «Транспорт России»

Официальный отраслевой партнер: медиа-группа «ПортНьюс»

Юридический партнер: юридическая фирма «Ремеди»

Сегодняшние экономические реалии: посткарантинные отголоски контейнерного коллапса, экспортные пошлины, а также законодательные нововведения держат транспортно-логистическую отрасль в неизменном напряжении.

Заявленные к реализации масштабные инфраструктурные проекты и федеральные программы проходят первые вехи. Транспортная отрасль развивается и в такой острый период изменений требует оперативных решений и открытого диалога между игроками рынка.

На конференции «ShippingRu» эксперты поделятся фактами и профессиональным мнением о тенденциях развития морских перевозок России, опытом оптимизации логистики. Кроме того, делегаты смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

Среди основных вопросов конференции:

— Конъюнктура фрахтового рынка балкерных перевозок.

— Рынок контейнерных перевозок в России: перспективы и инновации.

— Модернизация и рост мощностей морских портов РФ.

— Строительство новых терминалов, ОЭЗ, индустриальных парков.

— Антикризисная стратегия в логистике.

— Северный морской путь: возможности, рост грузопотоков и реализация проектов.

— Законодательные нововведения.

Целевая аудитория: порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторы, логистические компании, контейнерные линии, грузовладельцы, судовладельцы, судостроители, профильные ассоциации, инвестиционные компании, администрации СЭЗ.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7 (958) 19 77 503, либо, направив письмо на info@viva-consult. ru

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции.