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Инвестиционные проекты в Арктике и ЯНАО
08.09.2022

Инвестиционные проекты в Арктике и ЯНАО


    • В рамках подготовки к 9-му ежегодному международному форуму и выставке «ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022», который пройдет 29–30 ноября, в г. Тюмень, команда компании «Восток Капитал» подготовила для вас отчёт о крупнейших инвестиционных проектах нефтегазовой отрасли в ЯНАО и Арктическом регионе.

    Во время форума в деталях будут обсуждаться инвестпроекты транспортной инфраструктуры, комплексного обустройства месторождений, газопереработки и газохимии.

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    Некоторые из проектов по обустройству месторождений и транспортной инфраструктуры, о которых рассказывается в отчёте:

    • Строительство метанольного завода в НАО, Русхим: проект по строительству в НАО завода по производству метанола и портового терминала с выходом на Северный морской путь, общие инвестиции – более 200 млрд рублей;
    • Северный морской путь, Росатом: главная арктическая магистраль страны, к 2024 году объём инвестиций составит 1 трлн рублей;
    • Обустройство Крузенштернского месторождения, Газпром добыча Надым: планируется строительство 12 кустовых площадок, в том числе 7 — на искусственных островах непосредственно в акватории Карского моря и в поймах рек, фонд эксплуатационных скважин на полное развитие составит  до 208 единиц;
    • Северный широтный ход, РЖД: в общей сложности строительство железнодорожной магистрали оценивается в 260 млрд рублей;
    • Разработка Тамбейского месторождения, Газпром недра и РусГазДобыча: совместное предприятие будет разрабатывать и обеспечивать обустройство Тамбейского месторождения с началом добычи газа в 2026 г.;
    • Морской порт Индига, Корпорация АЕОН: новый морской глубоководный порт рассчитан на общий объём операций по перевалке грузов в 80 млн тонн, инвестиции составят более 300 млрд рублей и другие мегапроекты.

    Генеральный спонсор: Газпромбанк.

    Логистический партнёр: Fesco Transportation Group.

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    Контакты:

    Юлия Торба, Продюсер проекта

    +7 495 109 9 509 (Москва)

    YTorba@vostockcapital.com

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