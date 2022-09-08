Инвестиционные проекты в Арктике и ЯНАО

В рамках подготовки к 9-му ежегодному международному форуму и выставке «ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022», который пройдет 29–30 ноября, в г. Тюмень, команда компании «Восток Капитал» подготовила для вас отчёт о крупнейших инвестиционных проектах нефтегазовой отрасли в ЯНАО и Арктическом регионе.
Во время форума в деталях будут обсуждаться инвестпроекты транспортной инфраструктуры, комплексного обустройства месторождений, газопереработки и газохимии.
Некоторые из проектов по обустройству месторождений и транспортной инфраструктуры, о которых рассказывается в отчёте:
- Строительство метанольного завода в НАО, Русхим: проект по строительству в НАО завода по производству метанола и портового терминала с выходом на Северный морской путь, общие инвестиции – более 200 млрд рублей;
- Северный морской путь, Росатом: главная арктическая магистраль страны, к 2024 году объём инвестиций составит 1 трлн рублей;
- Обустройство Крузенштернского месторождения, Газпром добыча Надым: планируется строительство 12 кустовых площадок, в том числе 7 — на искусственных островах непосредственно в акватории Карского моря и в поймах рек, фонд эксплуатационных скважин на полное развитие составит до 208 единиц;
- Северный широтный ход, РЖД: в общей сложности строительство железнодорожной магистрали оценивается в 260 млрд рублей;
- Разработка Тамбейского месторождения, Газпром недра и РусГазДобыча: совместное предприятие будет разрабатывать и обеспечивать обустройство Тамбейского месторождения с началом добычи газа в 2026 г.;
- Морской порт Индига, Корпорация АЕОН: новый морской глубоководный порт рассчитан на общий объём операций по перевалке грузов в 80 млн тонн, инвестиции составят более 300 млрд рублей и другие мегапроекты.
Генеральный спонсор: Газпромбанк.
Логистический партнёр: Fesco Transportation Group.
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Контакты:
Юлия Торба, Продюсер проекта
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