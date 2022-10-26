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Конференция «СудостроениеRu 2022» в Нижнем Новгороде
26.10.2022

Конференция «СудостроениеRu 2022» в Нижнем Новгороде


    • sudostroenie 2022 2 Мероприятия, Новости25 октября 2022г. в Нижнем Новгороде прошла конференция «СудостроениеRu 2022».

    Организатор мероприятия — компания «ВИВА КОНСАЛТ».

    В настоящее время отечественное судостроение сталкивается со множеством вызовов. Самые разные внешние факторы от обмеления рек до экономических санкций накладывают свой отпечаток на работу судостроительных и судоремонтных предприятий: меняется спрос на разные типы судов, меняется экономическая составляющая в гражданском судостроении и судоремонте. Кроме того, непростые времена переживают судоходные компании, для которых обновление флота и его эксплуатация в нынешних реалиях становится сложной задачей.

    Следует также отметить, что на первый план стремительно выходит вопрос импортозамещения во многих сегментах производства для судостроительной отрасли. Эти и многие другие насущные темы были рассмотрены на конференции.

    Среди делегатов на мероприятии присутствовали представители судостроительных и судоремонтных предприятий, производителей комплектующих, судоходных и лизинговых компаний, госорганов, проектных организаций и других предприятий отрасли.

    sudostroenie 2022 6 Мероприятия, НовостиМодератором форума выступил Алексей Гагаринов, коммерческий директор компании «C-Shipping».

    Работа форума началась с сессии о развитии судостроительной отрасли РФ.

    Игорь Гоц, управляющий директор Ассоциации «Афанасий Никитин»,  рассказал о портфеле заказов судостроительных предприятий в контексте спроса с т.зр. перспективной грузовой базы речных и морских перевозок Волжско-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов.

    О возможности строительства маломерного флота сделал доклад Алексей Герасимов, начальник отдела маркетинга ПСЗ «Янтарь».

    Тему развития проектов пассажирского водного транспорта осветила Александра Кирюшкина, начальник корпусного отдела САПР «Средне-Невского судостроительного завода».

    Второй блок мероприятия был посвящен системам автоматизированного проектирования для судостроения, о чем подробно рассказали Петр Ежов, генеральный директор компании «SEA TECH», и Ирина Шутова, инженер САПР «Средне-Невского судостроительного завода».

    sudostroenie 2022 4 Мероприятия, НовостиАкцентами следующей сессии стали практические аспекты привлечения инвестиций для обновления флота, а также правовая база в судостроении.

    Вопросы права осветили Анастасия Фарафонова, юрист ЮФ «Ремеди» и Стефания Дрёмова- адвокат по морскому праву.

    Ассоциация «Афанасий Никитин» осветила тему промышленной ипотеки или лизинга и новых возможностей для судовладельцев.

    Далее работу форума продолжила сессия: «Автоматизация и кибербезопасность на флоте».

    О международных и национальных требованиях к кибербезопасности флота. Рассказали Дмитрий Гагарский, генеральный директор компании «НАВГЕОЭКСПЕРТ» и Александр Трещановский, директор «Ангстрем-Телеком».

    Возможности импортозамещения судового оборудования в условиях санкционного давления осветил Роман Петров, директор научно-производственного центра «Автоматизация гражданских судов и кораблей » Концерна «НПО «Аврора».

    В следующей сессии спикеры рассматривали покрытия для судостроения, а именно-  пути повышения эксплуатационных характеристик.
    Спонсором сессии выступила компания «Велесгард».

    Сергей Шардт, исполнительный директор «Велесгард», сделал доклад на тему: «АКЗ покрытия для судостроения и судоремонта».

    Об электрохимической защите корпуса судна от коррозии в сложных гидрофизических условиях плавания, а также аспектах импортозамещения и локализации производства оборудования рассказал Андрей Бурков, советник генерального директора по направлению судостроения г. Санкт-Петербурга Корпорации ПСС.

    sudostroenie 2022 1 Мероприятия, НовостиДалее тему импортозамещения  и новых отечественных технологий  в судоремонте и судостроении подхватили спикеры 5-й сессии. 

    Максим Сунозов, председатель координационного совета Судостроительного кластера Нижегородской обл. выступил с докладом «Импортозамещение в судовом оборудовании».

    Об отечественном оборудовании для обеспечения пожарной безопасности судов рассказал Константин Измаков, директор программы морских и речных систем компании «Системы Пожаротушения»/ ГК «ЭПОТОС».

    Импортозамещение судовой трубопроводной арматуры осветил Евгений Коптяев, первый заместитель генерального директора компании «Армалит».

    Тема сварочных материалов для судостроения была затронута Дмитрием Казаковцевым, генеральным директором «ТРТ Холдинга».

    Конференция завершилась фуршетом, где участники смогли пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере.


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