В DSME финансовый кризис

Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) испытывает финансовые проблемы, сообщает Splash со ссылкой на заявление топ-менеджмента верфи.

«DSME, находящаяся под контролем государства с 2015 года из-за угрозы банкротства, снова столкнулась с дефицитом капитала. Компания заявила, что ее долговой коэффициент к концу первого квартала этого года вырос до 574%, в том числе из-за отмены заказов на российские суда, резкого роста цен на сырье и недавние забастовки», – пишет издание.

«Все руководство DSME будет работать в круглосуточном режиме, чтобы найти решение как можно скорее», – заявил CEO DSME Пак Ду Сон.

«Два из трех заказов «Совкомфлота» на газовозы отменены, что лишило DSME денежных поступлений на сотни миллионов долларов. Цены на сталь, которая является ключевым элементом затрат на строительство судов, выросли вдвое за последние два года. Ситуацию усугубила забастовка, объявленная в июне субподрядчиками, которые требовали повышение заработной платы на 30%», – отмечает Splash.

Другие корейские верфи также сталкиваются со схожими проблемами, а также с дефицитом рабочей силы.

Напомним, зимой этого года Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Hyundai Heavy Industries. Сделка могла бы поправить финансовое положение DSME. Власти Южной Кореи искали и другие подходы к восстановлению финансового положения DSME. В частности, государственный Корейский банк развития (KDB), который последние 10 лет был кредитором DSME, планировал найти отечественную компанию, которая была бы готова взять на себя управление верфью.

Фото: сайт KOSHIPA