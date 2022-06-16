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Корейские дальнобойщики больше не бастуют
16.06.2022

Корейские дальнобойщики больше не бастуют

    • Южнокорейские водители большегрузов вернулись к работе спустя восемь дней забастовки. Правительство решило продлить действие Системы ставок фрахта безопасных грузоперевозок, сообщает Container News. Соглашение достигнуто после пятого раунда переговоров.

    Система грузовых перевозок была введена в 2020 году. Она гарантировала минимальную заработную плату и обеспечивала более безопасные условия труда. Срок действия подобной системы оплаты труда, которая устраивала водителей, должен был закончиться 31 декабря этого года. Помимо требования продлить ее действие, забастовщики добивались уменьшения цен на топливо, а также субсидий на него.

    «По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики, забастовка порушила грузоперевозки и производство в Южной Корее, при этом убытки металлургического, автомобильного и нефтехимического секторов составили не менее 1,23 млрд долларов», — пишет The Loadstar.

    Кроме того, забастовка замедлила работу корейских портов – ежедневный грузооборот упал на 75%.

    «Хранение импортных контейнеров в Пусане за период забастовки выросло до 14 дней, когда как в среднем этот показатель составлял четыре дня. Экспортных – до 11 дней, ранее этот показатель составлял 3,5 дня», — пишет издание.

    «Последствия забастовки быстро отражаются на цепочке поставок и будут иметь глобальные последствия. Время простоя в порту Пусан стремительно увеличиваться, поскольку контейнеры задерживаются «на входе и выходе из портов», — цитирует издание аналитиков Supply Chain Insights.


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