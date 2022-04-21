Корейским верфям не хватает рабочих рук

Южнокорейские верфи фиксируют всплеск заказов на строительство судов, однако им не хватает специалистов, сообщает Splash. Поэтому для того, чтобы контракты были выполнены в срок, предлагается привлекать иностранных работников.

«Поток заказов в Корее наблюдается после десятилетней реструктуризации отрасли, когда тысячи корейцев были уволены, сейчас они не хотят возвращаться в такой цикличный сектор. Кроме того, крупные верфи инвестировали в автоматизацию, поэтому на производстве роботы частично заменили людей», — пишет издание.

По данным Корейской ассоциации офшорного судостроения (KOSHIPA), количество рабочих в отрасли за последние восемь лет сократилось более чем в два раза: с 203 тыс. человек в 2014 году до 92 тыс. в 2021 году.

Чтобы заполнить пробелы в своей, местной, рабочей силе, Южной Корее необходимо облегчить иммиграционные правила. Так, на этой неделе Сеул объявил о новых правилах безвизового въезда для иностранных специалистов и готов выдать 4,4 тыс. разрешений на работу.

Как отмечает Splash, судостроительный сектор Японии, который долго находился в упадке, был вынужден провести аналогичную кампанию по найму иностранцев. Несколько лет назад Япония так же ввела для них безвизовый режим.

Фото: сайт KOSHIPA