Новое научно-исследовательское судно «Пионер-М» вышло к месту базирования

Научно-исследовательское судно «Пионер-М» (НИС), построенное на Средне-Невском судостроительном заводе, после подписания приемного акта вышло из Санкт-Петербурга к месту постоянного базирования – в Севастополь.

Переход завершится в первой половине сентября, после чего судно будет расконсервировано и выйдет в первые эксплуатационные рейсы, сообщает пресс-служба ОСК.

Переход будет осуществляться по внутренним водным путям Российской Федерации. Протяженность маршрута составит около 1,5 тыс. морских миль (2,8 тыс. км). Судну предстоит пройти 27 шлюзов Волго-Балтийского и Волго-Донского водных путей. С учетом преодоления системы шлюзования расчетная длительность перехода составит 21 сутки.

Маршрут пролегает через города: Череповец — Рыбинск — Ярославль — Кострома — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Ульяновск — Тольятти — Самара — Саратов — Камышин — Волгоград — Волгодонск — Ростов-на-Дону — Азов — Керчь — Севастополь.

«Пионер-М» построен для Севастопольского государственного университета и представляет собой маломерное научно-исследовательское судно катамаранного типа с корпусом из композитных материалов. В концепции НИС «Пионер-М» заложена технология безэкипажного судовождения (БЭС) благодаря интегрированной системе управления и взаимодействия с морскими мобильными научно-исследовательскими лабораториями.

Судно «Пионер-М» входит в состав научно-исследовательского комплекса (НИК), который предназначен для подготовки молодых специалистов по программам «Системы объектов морской инфраструктуры», «Проектирование судов с БЭС» и «Оператор систем управления безэкипажного судна». Также НИС будет использоваться для проведения учебно-методических мероприятий при подготовке инженеров-кораблестроителей, инженеров-механиков и электромехаников, специалистов по системотехнике, специалистов по системам управления, инженеров-исследователей в области океанографии, специалистов гидрографов, специалистов по проведению подводно-технических работ, судоводителей, штурманов, специалистов по морским исследованиям (археологов, биологов, геологов, экологов и т.д.).

Применение НИС «Пионер-М» возможно в режиме гидробиологических работ; океанографических работ; водолазных работ; отработки алгоритмов БЭС.

Для реализации этих целей на судне могут устанавливаться различные варианты мобильных научно-исследовательских лабораторий в зависимости от целей экспедиции. Планируется круглогодичная эксплуатация судна в акваториях Черного и Азовского морей.

Проект реализован при поддержке Минобрнауки России и Агентства стратегических инициатив, стратегическим партнером выступил Центр судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК). При этом «Пионер-М» – первый федеральный проект по созданию НИС с участием талантливых студентов страны. В рамках конкурса студенческих инициатив на базе Севастопольского государственного университета команды ведущих кораблестроительных вузов страны предлагали идеи корабля, призванного определить будущее судостроения в Российской Федерации. В результате межвузовская студенческая команда под руководством преподавателей и наставников из ОСК создала концепт НИС «Пионер-М».

Фото: ОСК