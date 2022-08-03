В Китае спущен на воду самый большой в мире контейнеровоз

Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) на своей верфи Hudong Zhonghua Shipbuilding в Шанхае спустила на воду самый бодбшой в мире контейнеровоз – «MSC Tessa». Его вместимость составляет 24116 TEU, сообщает gCaptain. Заказчик судна – MSC.

«MSC Tessa» всего на 112 TEU превосходит вместимость другого мегаконтейнеровоза «Ever Alot», недавно построенного на этой же верфи для Evergreen.

Длина «MSC Tessa» составляет 399,9 м, ширина – 61,5 м. Сдача судна в эксплуатацию ожидается в конце этого года. Это первый в серии из четырех контейнеровозов такой вместимости, заказанных MSC на Hudong Zhonghua Shipbuilding.

Фото: сайт gCaptain / CSSC