Налог за выбросы с судов заплатят грузовладельцы

До 500 долларов за рефконтейнер придется доплачивать грузовладельцам на маршруте Европа – Греция / Турция после вступления в силу Системы торговли квотами на выбросы парниковых газов в странах Евросоюза (Emissions Trading System, ETS), сообщает Seatrade Maritime со ссылкой на предварительные оценки MSC.

«Хотя детали самой системы еще требуют урегулирования, MSC заявила, что соблюдение требований ETS приведет к более высоким эксплуатационным расходам, и эти расходы перевозчик переложит на клиентов. Связанные с этим затраты будут зависеть от стоимости разрешений Евросоюза – EU Allowances (EUA) на выбросы СО2 выше установленного порога», – пишет издание.

MSC будет рассчитывать дополнительную плату ежемесячно, со ссылкой на общедоступный индекс стоимости EUA для экспортных и импортных грузов. «Дополнительная плата за соблюдение требований Системы торговли выбросами, рассчитанная на основе стоимости EUA в размере 90 евро за тонну и при условии, что рейсы покрываются схемой на 100%, будет варьироваться от 32 долларов за сухой контейнер на маршруте из США / Канады в страны Евросоюза до 500 долларов за рефконтейнер на маршруте из Северной или Южной Европы в Грецию / Турцию.

«MSC заявила, что отрасль ожидает либо поэтапное внедрение ETS в течение четырех лет с 2023 года, либо полное внедрение системы с января 2023 года, – пишет Seatrade Maritime. – Окончательная дата еще не определена, поскольку законодательный процесс все еще продолжается».

Напомним, в июне этого года Европарламент проголосовал за распространение на судоходство Системы торговли квотами на выбросы парниковых газов в странах ЕС. Теперь судоходные компании должны будут покупать квоты на все выбросы парниковых газов для судов валовой вместимостью свыше 5 тыс. тонн, заходящие в порты ЕС на внутриевропейских маршрутах, независимо от флага, и на 50% выбросов на рейсах, начинающихся или заканчивающихся за пределами Евросоюза, а также на все выбросы в то время, когда суда стоят у причала в портах ЕС. Ранее предполагалось, что эта система начнет действовать с 1 января 2024 года.

Ранее Maersk прогнозировал, что дополнительная плата за каждый рефконтейнер на маршруте Азия – Европа составит 255 долларов.

Отметим, что летом 2021 года MSC вошла в десятку компаний – главных загрязнителей окружающей среды в Европе. Тогда, согласно данным Transport & Environment, объем выбросов с судов MSC, задействованных на европейских маршрутах, составил 10,9 млн тонн. За MSC следовали Maersk (6,5 млн тонн CO2) и CMA CGM (5 млн тонн CO2). От 65% до 79% выбросов приходилось на рейсы между европейскими и неевропейскими портами.

Фото: Shipspotting