Экспорт необработанного никеля из РФ в страны ЕС, январь-июнь, 2022

По данным Евростата, российский экспорт необработанного никеля в страны Евросоюза составил в январе-июне 2022 года 34,7 тыс. тонн. Это на 36% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Россия отправила в Евросоюз 25,5 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт этого металла из РФ в ЕС составил за отчетный период 767,7 млн евро, тогда как за первое полугодие 2021 года – 382,0 млн евро (+201%).

В январе этого года Россия отгрузила в адрес стран Евросоюза 5,6 тыс. тонн необработанного никеля, что на 59,2% больше, чем в январе прошлого года, когда ЕС получил 3,5 тыс. тонн. В феврале поставки никеля составили 5,3 тыс. тонн. Рост относительно февраля 2021 года, когда было в адрес ЕС было отгружено 3,1 тыс. тонн, составил 54,5%. В марте этого года объем никеля, отправленного из РФ в ЕС, вырос относительно аналогичного месяца 2021 года на 51,1% до 7,7 тыс. тонн. В марте 2021 года Россия экспортировала 5,1 тыс. тонн. В апреле российский экспорт необработанного никеля в ЕС составил 6,1 тыс. тонн, на 28,7% больше, чем в апреле 2021 года, когда в Евросоюз было ввезено 4,8 тыс. тонн. В мае поставки этого металла были на 9,3% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года – 4,7 тыс. тонн в 2022 против 4,3 тыс. тонн в 2021. В июне РФ экспортировала 5,1 тыс. тонн необработанного никеля, на 3,9% меньше, чем в июне 2021 года (тогда было отгружено 5,3 тыс. тонн).

Основными потребителями российского необработанного никеля, согласно данным Евростата, в первом полугодии 2022 года были Нидерланды и Германия.

Так, в январе-июне этого года Нидерланды закупили в России 29,7 тыс. тонн этого металла, на 66,8% больше, чем годом ранее. В течение всего отчетного периода месячные объемы поставок в эту страну превышали аналогичные показатели прошлого года: 3,9 тыс. тонн в январе (+62,5%), 3,5 тыс. тонн в феврале (+52%), 6,2 тыс. тонн в марте (рост почти вдвое), 6,1 тыс. тонн в апреле (+90%), 4,6 тыс. тонн мае (+64,1%), 5,1 тыс. тонн в июне (+34,2%).

В денежном эквиваленте российский экспорт необработанного никеля в Нидерланды в январе-июне 2022 года составил 661,3 млн евро, на 251,7% больше суммы, которую эта страна заплатила за тот же период 2021 года. Тогда РФ получила за необработанный никель 256,6 млн евро.

В Германию необработанного никеля за первое полугодие 2022 года было отгружено 4,7 тыс. тонн, на 45% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда РФ экспортировала 8,6 тыс. тонн. Поставки в январе составили 1,67 тыс. тонн (+67% к показателю января 2021 года), в феврале – 1,7 тыс. тонн (+21,4%), в марте – 1,3 тыс. тонн (-23,6%), в апреле, мае и июне Германия российский никель не закупала. В денежном эквиваленте экспорт необработанного никеля из РФ в Германию составил в первом полугодии этого года 101,3 млн евро, на 21% меньше, чем годом ранее.