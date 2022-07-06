MSC планирует построить большой контейнерный терминал во Вьетнаме

Вьетнамская морская корпорация (VIMC) и MSC направили предложение правительству Вьетнама по строительству международного контейнерного терминала в Хошимине, сообщает Container News со ссылкой на местные СМИ.

Стоимость проекта оценивается в 6 млрд долларов. Пропускная способность терминала составит 10-15 млн TEU в год.

«MSC намерен перенаправить часть грузов на будущий терминал в Хошимине из порта Сингапур, который становится все более дорогим», – пишет издание.

Проект планируется реализовать в семь этапов. Начать строительство MSC и VIMC намерены в 2024 году и запустить первую очередь в 2027 году. Последний, седьмой, этап будет реализован в 2040 году.

«Будущий контейнерный терминал поможет создать конкурентное преимущество перед другими странами региона и добиться прорыва в экономическом развитии Вьетнама», – цитирует вьетнамские СМИ Container News.

Фото: Ship-photo-roster