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MSC планирует построить большой контейнерный терминал во Вьетнаме
06.07.2022

MSC планирует построить большой контейнерный терминал во Вьетнаме


    • Вьетнамская морская корпорация (VIMC) и MSC направили предложение правительству Вьетнама по строительству международного контейнерного терминала в Хошимине, сообщает Container News со ссылкой на местные СМИ.

    Стоимость проекта оценивается в 6 млрд долларов. Пропускная способность терминала составит 10-15 млн TEU в год.

    «MSC намерен перенаправить часть грузов на будущий терминал в Хошимине из порта Сингапур, который становится все более дорогим», – пишет издание.

    Проект планируется реализовать в семь этапов. Начать строительство MSC и VIMC намерены в 2024 году и запустить первую очередь в 2027 году. Последний, седьмой, этап будет реализован в 2040 году.

    «Будущий контейнерный терминал поможет создать конкурентное преимущество перед другими странами региона и добиться прорыва в экономическом развитии Вьетнама», – цитирует вьетнамские СМИ Container News.

    Фото: Ship-photo-roster


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