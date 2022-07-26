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26.07.2022

Забастовка не помешала DSME получить новый заказ на полмиллиарда

    • Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) получила заказ на строительство двух СПГ-газовозов, сообщает Yonhap. Заказчик – европейская компания, название которой не раскрывается.

    Стоимость заказа оценивается в 495 млн долларов. Вместимость газовозов составит 174 куб. м, сдача их в эксплуатацию планируется осенью 2026 года.

    Как отмечает корейское издание, DSME получила новый заказ спустя всего пару дней после окончания забастовки субподрядчиков, которая длилась полтора месяца.

    «Официальный представитель DSME заявил, что с выполнением целевого объема заказов в этом году проблем не возникнет, и что верфь сосредоточит свои усилия на получении заказов на суда с высокой добавленной стоимостью», – пишет Yonhap.

    По данным издания, в этом году DSME получила заказы на сумму 6,4 млрд долларов, в том числе на 20 газовозов и 6 контейнеровозов, что составляет 72 % от годового целевого показателя в 8,9 млрд долларов.

    Напомним, в начале июля DSME заявила о том, что испытывает финансовые проблемы. Ее долговой коэффициент к концу первого квартала этого года вырос до 574%, в том числе из-за отмены заказов на российские суда, резкого роста цен на сырье и забастовки субподрячиков. Главное требование бастующих было увеличение заработной платы на 30%.

    Фото: сайт KOSHIPA


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