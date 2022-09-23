DSME получила заказ на два СПГ-газовоза

Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) получила заказ на строительство двух СПГ-газовозов, сообщает корейское издание Yonhap.

Контракт оценивается в 425 млн долларов. Имя заказчика DSME не раскрывает, как и подробности о технических характеристиках судов. Сдача газовозов в эксплуатацию запланирована на июль 2026 года.

Yonhap предполагает, что заказ может быть связан с соглашением между корейскими судостроителями, в частности, DSME, Hyundai Heavy Industries (HHI) и Samsung Heavy Industries (SHI), и QatarEnergy о строительстве в общей сложности 100 СПГ-газовозов на сумму 19,2 млрд долларов.

Напомним, Qatar Petroleum, сменившая в 2021 году название QatarEnergy, весной 2019 года объявил тендер на резервирование судостроительных мощностей для строительства СПГ-танкеров для развития проекта Северного месторождения. По информации компании, запуск Северного месторождения позволит Катару увеличить производство сжиженного природного газа с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн начиная с 2024 года, а к 2027 году – до 126 млн тонн.

Фото: DSME