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HHI обжалует решение Еврокомиссии в суде
29.03.2022

HHI обжалует решение Еврокомиссии в суде


    • Hyundai Heavy Industries (HHI) обжалует в суде решение Еврокомиссии о блокировке сделки по слиянию с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), сообщает Splash.

    «Несмотря на подачу судебного иска, в Hyundai Heavy дали понять, что компания намерена сосредоточиться на новых бизнес-планах и не собирается повторно участвовать на торгах по покупке DSME. Главный кредитор DSME – Корейский банк развития – ищет новых покупателей верфи. В то же время корейские судостроители недовольны решением Еврокомиссии, поскольку в 2019 году она одобрила слияние китайских верфей», – пишет издание.

    Напомним, в январе этого года Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию Hyundai Heavy Industries с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Свое решение Еврокомиссия обосновала тем, что слияние создало бы доминирующее положение на рынке строительства крупнотоннажных газовозов.

    О планах по слиянию HHI объявила еще в начале 2019 года. Однако согласование сделки Еврокомиссия откладывала несколько раз, в том из-за ограничений по коронавирусу, которые препятствовали корейским судостроителям уложиться в сроки по предоставлению необходимой документации и обратной связи.


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