Первое в мире судно-жилой дом

Хорватская верфь Brodosplit и частный жилищный застройщик Storylines подписали контракт на строительство первого в мире судна с частными апартаментами. Как сообщается на сайте верфи, судно с 547 резиденциями получит имя «Narrative».

Сдача плавучего жилого комплекса ожидается в 2025 году. Цена на апартаменты будет варьироваться от 1 до 8 млн долларов. Жилые помещения можно будет и арендовать – сроком на 2 года за 647 тыс. долларов, правда, количество арендуемых апартаментов будет ограничено. Ожидаемый доход от продаж оценивается в 1,5 млрд долларов.

«Судно отличается от традиционного круизного лайнера тем, что оно предназначено специально для проживания в море, – говорится в пресс-релизе верфи. – Там будут почтовое отделение, библиотека, больница, бассейны, банк, офисы, 20 баров и ресторанов, велнес-центр и клиника омоложения, спа, спортзал, а также марина для яхт и катеров, боулинг-клуб, открытая палуба с теннисными кортами, площадкой для занятий йогой и беговыми дорожками».

Судно будет работать на СПГ. Кроме того, оно будет оснащено технологиями, которые преобразуют отходы в энергию. Гидропонный сад на солнечных батареях обеспечит доступ к свежей продукции без потребления дополнительной энергии.

«Владельцы роскошных апартаментов будут путешествовать по миру, не выходя из дома. Для них будут организованы увлекательные экскурсии на всем маршруте следования», – отмечают в Storylines.