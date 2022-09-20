«Красная Кузница» спустила на воду корпус стоечного судна

Судостроители Архангельского филиала «Красная Кузница» (филиал ЦС «Звездочка) провели операцию по спуску на воду корпуса стоечного судна, сообщает пресс-служба ОСК.

Плавсредство предназначено для хранения отходов, образующихся в результате перезарядки ядерных реакторов атомных подводных лодок, проходящих ремонт и модернизацию на «Звёздочке». Строительство заказа ведётся в рамках мероприятий программы обновления основных фондов верфи.

В ближайшее время корпус стоечного судна будет поставлен в плавдок «Красной Кузницы» для окраски подводной части и внутренних объёмов. После этого заказ будет переведён к причалу головного предприятия в Северодвинске, где продолжится его достройка на плаву в части механического и энергетического насыщения.

По завершении постройки новое судно заменит танкер «Осетия», отслужившего по этому назначению почти 50 лет. Руководство работами по достройке стоечного судна возложено на отдел гражданского судостроения ЦС «Звёздочка».

Срок сдачи заказа – конец 2023 года.

Характеристики судна:

длина – 38 м;

ширина – 14 м;

высота борта – 4,5 м;

водоизмещение максимальное – 400 тонн.

В конструкции плавсредства предусмотрено 6 цистерн различного назначения для жидких радиоактивных отходов.

Фото: ОСК