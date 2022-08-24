DSME готовит иск против бастовавших подрядчиков

Южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) готовит иск в отношении профсоюза подрядных организаций, который остановил производство на 51 день в связи забастовкой. Как сообщает MarineLink, это может вызвать обострение отношений между DSME и подрядчиками, которые заняли в июне-июле главный док верфи с требованием увеличить заработную плату.

«DSME рассматривает вопрос возмещения убытков в размере 37 млн долларов, – пишет издание со ссылкой на свои источники в отрасли. – Компания сейчас определяется с ответчиком – будет ли это сам профсоюз или члены профсоюза, участвовавшие в забастовке».

Напомним, ранее DSME заявляла, что из-за забастовки субподрядчиков потеряла порядка 400 млн долларов. Главное требование бастующих было увеличение заработной платы на 30%. Однако профсоюз принял предложение руководства верфи о повышении заработной платы на 4,5% и при условии гарантии занятости.

Фото: сайт KOSHIPA