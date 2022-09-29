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«АльфаСтрахование» - финансовый партнер конференции III Международная Конференция «SHIPPING, FREIGHT & DIGITAL IN SHIPPING. ОПЫТ 2022»
29.09.2022

«АльфаСтрахование» — финансовый партнер конференции III Международная Конференция «SHIPPING, FREIGHT & DIGITAL IN SHIPPING. ОПЫТ 2022»

    • 30 сентября 2022 состоится III Международная Конференция «SHIPPING, FREIGHT & DIGITAL IN SHIPPING. ОПЫТ 2022».

    Рады сообщить, что финансовым партером конференции стала группа компаний «АльфаСтрахование».

    Группа «АльфаСтрахование» – крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп». Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 113 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих рейтинговых агентств: ruАAA по шкале «Эксперт РА», ААА|ru| по шкале «Национального Рейтингового Агентства» и AAA.ru по шкале «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).

    Дина Доминова, заместитель начальника отдела страхования судов, и Александра Лаврова, начальник отдела рассмотрения претензий по морскому страхованию, выступят с докладом об особенностях морского страхования после 24.02.2022. Они расскажут о произошедших изменениях, текущих сложностях при принятии судов на риск и при урегулировании убытков.

    Торопитесь присоединиться к конференции!


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