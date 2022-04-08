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Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов
08.04.2022

Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов


    • MAXConference проводит 24-25 мая международную конференцию «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов».

    Стремительное изменение географии поставок в последнее время, вызванное как политическими, так и экономическими причинами, ставит перед игроками рынка серьезные логистические задачи. Об этом и других трудностях, с которыми сталкиваются участники всей промышленно-торговой цепочки, а также о способах решения вы услышите на конференции.

    Даты проведения: 24 – 25 мая 2022 г.

    Место проведения: Intercontinental Tverskaya, г. Москва, ул. Тверская, д. 22

    Организаторы: MAXConference

    СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ КОНФЕРЕНЦИИ:

    • Ключевые тенденции на рынке контейнерных перевозок в условиях массовой товарной инфляции. Развитие транзитных перевозок.
    • Экспортная логистика: основные направления, проблемы и решения.
    • Развитие внутренних контейнерных перевозок. Опыт регионов: взаимодействие грузовладельца, оператора, контейнерных терминалов и РЖД.
    • Новые подходы к развитию портовых мощностей: Дальний Восток, Северо-Запад и Юг.
    • Локализация производства специализированных контейнеров в России. Развитие рынка контейнерного оборудования.

    Среди компаний-участников: РЖД Бизнес Актив, FESCO, НЛМК, СИБУР, ТрансКонтейнер, Северсталь, Свеза-Лес, Морстройтехнология, УГМК, Port of Hamburg, Евросиб СПб-ТС, РМ Рейл, УралВагонЗавод-Транс, Рускон, Modern Way, Форвард-Транс, Сбербанк Лизинг, Форвард-Транс, Темиртауский электрометаллургический комбинат, Владивостокский морской контейнерный терминал, Первая Грузовая Компания, АЛЬФА-БАНК, Владивостокский морской рыбный порт, Карелия Палп, ВТГ.

    Приглашаем присоединиться к участникам конференции!

    www.maxconf.ru

    +7 (495) 775-07-40

    info@maxconf.ru


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