MAXConference проводит 24-25 мая международную конференцию «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов».

Стремительное изменение географии поставок в последнее время, вызванное как политическими, так и экономическими причинами, ставит перед игроками рынка серьезные логистические задачи. Об этом и других трудностях, с которыми сталкиваются участники всей промышленно-торговой цепочки, а также о способах решения вы услышите на конференции.

Даты проведения: 24 – 25 мая 2022 г.

Место проведения: Intercontinental Tverskaya, г. Москва, ул. Тверская, д. 22

Организаторы: MAXConference

СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ КОНФЕРЕНЦИИ:

Ключевые тенденции на рынке контейнерных перевозок в условиях массовой товарной инфляции. Развитие транзитных перевозок.

Экспортная логистика: основные направления, проблемы и решения.

Развитие внутренних контейнерных перевозок. Опыт регионов: взаимодействие грузовладельца, оператора, контейнерных терминалов и РЖД.

Новые подходы к развитию портовых мощностей: Дальний Восток, Северо-Запад и Юг.

Локализация производства специализированных контейнеров в России. Развитие рынка контейнерного оборудования.

Среди компаний-участников: РЖД Бизнес Актив, FESCO, НЛМК, СИБУР, ТрансКонтейнер, Северсталь, Свеза-Лес, Морстройтехнология, УГМК, Port of Hamburg, Евросиб СПб-ТС, РМ Рейл, УралВагонЗавод-Транс, Рускон, Modern Way, Форвард-Транс, Сбербанк Лизинг, Форвард-Транс, Темиртауский электрометаллургический комбинат, Владивостокский морской контейнерный терминал, Первая Грузовая Компания, АЛЬФА-БАНК, Владивостокский морской рыбный порт, Карелия Палп, ВТГ.

Приглашаем присоединиться к участникам конференции!

www.maxconf.ru

+7 (495) 775-07-40

info@maxconf.ru