Итоги международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона 2022»

26-27 апреля 2022 в Астрахани прошел международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2022».

Организаторы мероприятия: компания «ВИВА КОНСАЛТ» и Ассоциация «Афанасий Никитин».

В настоящее время, учитывая западные санкции, бизнес, а соответственно транспорт и логистика все больше оборачиваются в сторону Ирана, Индии, Китая и других стран, которые открыты для сотрудничества. Поэтому перевозки жд, авто- и водным транспортом в Каспийском регионе открывают широкие возможности для бизнес-сообщества. Однако маршрут не всегда представляется рентабельным с учетом ограничивающих судоходство путевых условий на Волге, а также непрозрачности международного сотрудничества в рамках транспортной логистики, утвержденных пошлин и таможенных операций.Эти и многие другие насущные вопросы были рассмотрены на конференции.

Среди делегатов на конференции присутствовали грузовладельцы, судоходные, а также транспортно-логистические компании, жд операторы, инвестиционные компании, государственные органы и местные администрации, представители российских и иностранных ОЭЗ Каспийского региона, портов, контейнерных линий и др.

Открыли форум представители государственных органов : Илья Волынский, и.о. Министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области, Руслан Алиев, торговый представитель Азербайджанской Республики в РФ, чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса, Рамазан Абдулатипов, постоянный представитель РФ при Организации исламского сотрудничества, председатель Каспийского Международного интеграционного Клуба «Север-Юг», Вячеслав Рыбкин, председатель объединенного научного межведомственного координационного совета по комплексному решению проблем транспортной инфраструктуры СПб НЦ РАН, член комиссии по направлению «Транспорт» Государственного совета РФ, 1-й заместитель генерального директора Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», а также Саттар Пурсейед, первый консул Генерального консульства Исламской республики Иран в г. Астрахани.

Работа форума началась с сессии о транспортно-логистическом потенциале Каспийского региона. Дмитрий Евдокимов, директор «ВТС-Терминала», депутат Думы Астраханской обл. рассказал о новых реалиях в логистике региона. Александр Мельников, директор МТП Оля, осветил тему перевозок плодоовощной продукции на Каспии. А о возможностях жд и мультимодальной логистики сделал доклад Антон Кравченко, заместитель начальника дирекции по коммерческим вопросам Приволжской дирекции по управлению ТСК, ЦДУ ТСК ОАО «РЖД».

Вторая сессия была посвящена популярному направлению импорта и экспорта: Иран, Индия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Ирак, Афганистан, о чем подробно рассказал Александр Шаров, директор ГК «РусИранЭкспо». Также в сессии выступил Сергей Андреев, советник генерального секретаря Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, — о сотрудничестве и кооперации в проектах по развитию перевозок в рамках МТК «Север – Юг».

Далее были освещены практические аспекты логистики в регионе: Михаил Ялбачев, партнер компании «Морской Консалтинг и Сервис» рассказал о влиянии ESG факторов на грузоперевозки, Никита Космачевский, старший юрист ЮФ «Ремеди» сделал акцент на рисках, с которыми могут столкнуться грузоперевозчики в период санкций, Антон Щеголев, заместитель генерального директора СБ «РИФАМС» сделал доклад об особенностях страхования при работе в этом регионе.

Далее работу форума продолжила сессия: «ОЭЗ Каспия, как окно возможностей в условиях новых экономических тенденций». В ней приняли участие представители АО «ОЭЗ «Лотос»: Ирина Имакова, помощник генерального директора по международному сотрудничеству, и Татьяна Каримова, начальник отдела информации, аналитики и PR, а также Мохаммад Али Саидипур, директор портов и морской администрации СЭЗ Амирабад, Бехруз Агхаи, генеральный директор портов и морской администрации провинций Систан и Белуджистан, Мирко Новак, председатель Национальной Ассоциации логистов Германии в России, генеральный директор LUNO Export & Logistics Services, Дмитрий Кутьменев, председатель совета директоров группы компаний «ПРОДЭКСПО», Али Осат Акбари Могаддам, председатель Совета директоров и генеральный директор СЭЗ «Энзели» и Сейед Джалил Джалифар, экономический активист и член правления Совместной ирано-российской палаты.

В следующей сессии спикеры рассматривали конъюнктуру фрахтового рынка, грузовую базу региона, проблемы и перспективы речного и морского судоходства. Александр Лисин, директор Центра стратегического развития внутренних водных путей и инфраструктуры, ВГУВТ, раскрыл тему конкуренции транспортных модальностей в регионе, баланса интересов речников, железнодорожников и грузоотправителей, а также экспорт через морские порты угля, удобрений, зерна, металла, нефтепродуктов. Вадим Мищенко, генеральный директор Морского Инжинирингового Центра Спб сделал доклад о судостроении, об экономической стороне обновления флота в сегменте река-море. Игорь Загребельный, генеральный директор ТЭФ «Лакор» выступил на тему проблем, с которыми сталкиваются транспортные компании, работающие на маршруте «Север-Юг».

27 апреля форум продолжил свою работу на площадке Астраханского государственного университета, где прошло две конференции.

Первой в программе второго дня прошла конференция: «Экосистема цифровых транспортных коридоров и задачи развития МТК «Север-Юг», на которой выступили Алексей Рыбаков, директор физико-математического института АГУ, Андрей Добрынин, член Правления Ассоциации «Афанасий Никитин», начальник отдела Частного учреждения по цифровизации атомной отрасли «Цифрум» (Росатом), Максим Галл, помощник председателя Евразийской экономической комиссии – проект формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза, Алексей Володин, директор Академии водного транспорта Российского университета транспорта (МИИТ), Михаил Жабицкий, заместитель директора Высшей Инжиниринговой Школы НИЯУ МИФИ, Геннадий Бережнов, заведующий кафедрой менеджмента АГУ, Юрий Ромашов, заместитель директора Центра геопространственного экономического анализа, МГУ имени М.В.Ломоносова, также к дискуссии были приглашены Алексей Титов, проректор по цифровизации, инновациям и приоритетным проектам АГУ, Василий Куприяновский, заместитель директора центра высокоскоростных и цифровых систем Российского университета транспорта (МИИТ), член Научно-технического совета Ассоциации «Афанасий Никитин», представители стран ЕАЭС, представители АНО «Дирекция Международных транспортных коридоров».

На следующей конференции «Мобилизация потенциала МТК «Север-Юг» в интересах обеспечения продовольственной безопасности макрорегиона» выступили: Дмитрий Авельцов, руководитель Центра агроаналитики Министерства сельского хозяйства РФ, Каюм Османов, заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, Гешлаги Мостафа Телебпур, экономический советник по международным делам вице-президента Исламской республики Иран, Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанк, Алевтина Кириллова, генеральный директор АНО «Евразийская Агрологистика», Айгуль Айтпаева, доцент кафедры агротехнологий, инженерии и агробизнеса ФГБОУ ВО «АГУ», Александр Караваев, научный сотрудник Института экономики РАН, эксперта международного дискуссионного клуба «ВАЛДАЙ», Николай Лычев, управляющий партнер Agrotrend.ru

После этого делегаты посетили ОЭЗ «Лотос», в том числе предприятия, находящиеся на ее территории, а также порты российского Каспия.

Двухдневный форум завершился гала-ужином, где участники смогли пообщаться в непринужденной атмосфере астраханского гостеприимства.