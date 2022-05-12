Конференция «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов»

Развитие МТК через Турцию и Китай будет обсуждаться на конференции «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов», 24-25 мая.

Место проведения: InterContinental Tverskaya, г. Москва, ул. Тверская, д. 22.

Контейнерные операторы Китая и Турции представят доклады об опыте организации перевозок грузов в контейнерах. С докладами выступят:

Людмила Мазур, официальный представитель в РФ, Jetcom logistics (КНР):

Мультимодальные перевозки в контексте опыта КНР и его применения в РФ

Бурак Тунс, представитель Ассоциации международных Поставщиков Транспортно-экспедиционных и логистических услуг UTIKAD (Турция), менеджер по развитию бизнеса, Logitrans Logistic:

Рынок контейнерных перевозок Турции. Опыт организации контейнерных перевозок в рамках МТК Турция-Россия.

Среди участников конференции компании: РусАлТранс, РЖД Бизнес Актив, Евросиб СПб-ТС, Карелия Палп, Строительный торговый дом “Петрович”, ВТГ, Владивостокский морской контейнерный терминал, Федеральная грузовая компания, Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, Первая Грузовая Компания, Русские Транспортные Линии, DAR RAIL, Antwerp Port Authority, Объединенная металлургическая компания, Русская контейнерная компания, Modern Way, Форвард-Транс, Темиртауский электрометаллургический комбинат, Владивостокский морской рыбный порт, Белтаможсервис, Коксохимтранс, 40 футов, Государственная транспортная лизинговая компания, Ассоциация Морских Торговых Портов, Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» и другие.

Получить актуальную программу и список участников можно по запросу: info@maxconf.ru или по телефону +7 926 028 37 42