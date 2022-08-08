Конференция ACEX готовится к встрече гостей и партнеров!

Дорогие друзья и коллеги! Мы рады сообщить вам, что 5 – 8 октября 2022 года на побережье Каспийского моря, в древнейшем городе Кавказа – Баку состоится Международная конференция АСЕХ.

Ежегодно мероприятия ACEX объединяют на своих площадках сотни участников, собственников и топ-менеджеров логистических компаний, заинтересованных в совместных проектах и взаимодействии.

Конференция АСЕХ это:

Участие представителей более 25 стран мира

Более 120 участников из крупнейших логистических компаний России и мира ежегодно

Более 630 двусторонних переговоров с первыми лицами компаний

Десятки подписанных соглашений и меморандумов о сотрудничестве

Совокупный оборот партнеров Альянса АСЕХ более 10 млрд. долларов

За 8 лет мы собирались в крупнейших городах России, Эстонии и Финляндии. Живой контакт; потенциальные партнеры, готовые здесь и сейчас наладить сотрудничество; сотни двусторонних переговоров, которые имеют огромный потенциал начала нового взаимовыгодного бизнеса, — все это конференции Международного логистического Альянса АСЕХ.

Проведение конференций Евразийского Альянса АСЕХ мы решили начать в столице государства, расположенного на границе Европы и Азии, омываемого теплым Каспийским морем, Баку, в отеле Hilton Baku 5* с шикарным панорамным видом.

Регистрация уже началась!

Информация о программе мероприятия, спикерах и участниках будет обновляться на сайте конференции.

Следите за новостями и до встречи на мероприятии!