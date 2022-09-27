Компания LUDING GROUP вошла в число финансовых партнеров конференции «Shipping, Freight & Digital in Shipping. Опыт 2022»

30 сентября 2022 года Юридическая фирма «Ремеди» совместно с SeaNews проводят III Международную Конференцию «SHIPPING, FREIGHT & DIGITAL IN SHIPPING. ОПЫТ 2022«.

Рады сообщить, что в число финансовых партеров Конференции вошла компания «LUDING», которая любезно согласилась предоставить призы для нашего мероприятия.

LUDING GROUP – крупнейший импортёр вин в Российскую Федерацию, один из лидеров российского алкогольного рынка. Имея широкую экспертизу и огромный опыт работы в алкогольной отрасли, LUDING GROUP обеспечивает дистрибуцию продукции по всей России, во всех каналах сбыта, включая федеральные, локальные сети и HoReCa, а также управляет собственной интернет-витриной www.luding.ru. В распоряжении бизнес-партнеров, частных и корпоративных клиентов LUDING – ассортимент из более 5 000 наименований тихих, игристых вин, крепкого алкоголя и безалкогольных напитков из России и со всего мира.

Организаторы благодарят LUDING GROUP за содействие в проведении конференции и обращают внимание участников на возможность обратиться к нашим партнерам по вопросу подготовки к новогодним праздникам.

До начала конференции осталось 3 дня, еще есть шанс присоединиться!