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Арктический «плавучий» университет отправился в экспедицию вокруг Новой Земли
28.06.2022

Арктический «плавучий» университет отправился в экспедицию вокруг Новой Земли


    • Из Архангельска в Северный Ледовитый океан отправилась экспедиция «Арктический плавучий университет-2022: Меняющаяся Арктика». Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития. На борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» — 55 учёных, аспирантов и студентов. Они совершат рейс продолжительностью более трёх недель вокруг архипелага Новая Земля. Экспедиция проходит во время председательства России в Арктическом совете.

    В 2022 году проект «Арктический плавучий университет» отмечает своё 10-летие — начиная с 2012 года его ежегодно организует Северный (Арктический) федеральный университет им. МВ. Ломоносова (САФУ) совместно с Северным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

    «Десятый год уже мы проводим «Арктический плавучий университет». В этом году будет два рейса, в июле и августе. И коллеги из стран-наблюдателей Арктического совета будут принимать участие», — рассказала ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова на сессии «Система образования и кадровое обеспечение Арктики в условиях новых реалий» Петербургского международного экономического форума 2022.

    Маршрут экспедиции 24 июня — 15 июля: Архангельск — остров Колгуев — остров Вайгач Русская Гавань и залив Иванова на западном, баренцевоморском побережье Новой Земли — Оранские острова — мыс Желания на северной оконечности Новой Земли — бухта Мурманца и Ледяная Гавань на восточном побережье Новой Земли, со стороны Карского моря — остров Сосновец — Архангельск.

    Цели проекта «Арктический плавучий университет-2022: Меняющаяся Арктика» —  изучение состояния и изменений в экосистеме прибрежных территорий архипелага Новая Земля и островов акватории Баренцева моря; комплексная практическая подготовка специалистов по актуальным для Арктического региона дисциплинам — таким как океанология, гидрометеорология. экология, биология, география, геология, химия; продвижение российского научного, историко-культурного и природного наследия в Арктике; популяризация полярных специальностей среди молодёжи.

    Плавучие университеты — уникальная российская образовательная технология, главный принцип их работы — «обучение через исследования». Участвуя в морских экспедициях «Арктического плавучего университета», молодые ученые и студенты проводят научные исследования, приобретают практические знания, необходимые им для будущей работы в полярных регионах.

    На борту НИС «Профессор Молчанов» в Арктику отправятся исследователи и студенты из Архангельска (Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северный государственный медицинский университет), Москвы  (Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Институт географии РАН, Российский университет дружбы народов, Объединенный институт ядерных исследований), Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургский государственный университет, Арктический и антарктический НИИ, Российский государственный гидрометеорологический университет, Институт экспериментальной медицины), Норильска, Саратова.

    «Арктический плавучий университет» проводится при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Правительства Архангельской области, Русского географического общества и Национального парка «Русская Арктика». Спонсоры и партнёры экспедиции — Банк ВТБ, ПАО «Новатэк, ПАО «ГМК «Норильский никель».

    Фото: Минвостокразвития

     


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