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FESCO открывает северный завоз на Чукотку
26.05.2022

FESCO открывает северный завоз на Чукотку


    • Транспортная группа FESCO сообщила об открытии сезонных перевозок грузов в порты Чукотского автономного округа по программе северного завоза-2022.

    Как сообщили SeaNews в группе, судно типа «ФЕСКО Новик» отправится из Владивостока в рейс в первой декаде июня. Оно доставит в порты Анадырь и Эгвекинот контейнеризированные и генеральные грузы. Доставка грузов ведется в рамках линейного сервиса «ФЕСКО Анадырь Директ Лайн» (ФАДЛ) и продлится до конца октября.

    Традиционно FESCO заранее готовит суда к северному завозу, производит планирование рейсов, исходя из заявок грузовладельцев и в тесном сотрудничестве с Администрацией Чукотского автономного округа. Планируется, что в навигацию 2022 года суда FESCO совершат 6 рейсов на Чукотку.

    Сервисом ФАДЛ осуществляются регулярные перевозки любых грузов в сухих, рефрижераторных СОС и SOC контейнерах, следующих как в межпортовом сообщении, так и в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении, а также генеральных грузов.


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