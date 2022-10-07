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Ход строительства Багаевского гидроузла
07.10.2022

Ход строительства Багаевского гидроузла

    • 6 октября под председательством заместителя министра транспорта РФ Василия Десяткова состоялось выездное совещание по вопросам строительства Багаевского гидроузла, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

    В мероприятии приняли участие руководство генерального подрядчика АО «Стройтрансгаз», заказчик ФКУ «Ространсмодернизация», представители регионального Минтранса, ФКУ «Азово-Донская бассейновая администрация» и проектной организации АО «Акватик».

    В ходе совещания обсуждались вопросы исполнения графика производства работ, готовности объекта и кассового освоения за 2022 год.

    «В условиях маловодности обеспечить безопасность судоходства на Нижнем Дону становится все труднее, — сказал первый замминистра транспорта Ростовской области Василий Гойда.

    «Строительство гидроузла позволит не только увеличить гарантированные глубины судоходных путей, но и значительно улучшить условия работы всего водохозяйственного комплекса», — отметил он.

    По словам руководителя проекта «Строительство Багаевского гидроузла» ГК «Стройтрансгаз» Тагир Ахмедов, сейчас производится завоз строительных материалов, в том числе трубошпунта для противофильтрационной завесы основного котлована. Погружено уже 60% от общего количества. Идет активная подготовка к бетонным работам. Запущен первый бетонный завод, идет устройство второго. Всего на объекте планируется забетонировать 430 тыс. кубометров бетона. «До конца года закончим работы по разработке грунта на рыбоходно-нерестовом канале и устройству тракта канала», — рассказал Т.Ахмедов.

    На текущий момент заканчивается создание противофильтрационной стенки котлована под основные сооружения будущего гидроузла. Полностью устроена перемычка головного регулятора РНК, сформированы съезды и проезды внутри котлована. Идут работы на территории нерестилища, состоящего из шести секций, полностью выполнена выемка грунта секции 2. Проводятся дноуглубительные работы в створе гидроузла.

    Полностью готовы и функционируют стационарный автозаправочный комплекс и пневмоангар для проведения основной части текущих работ по ремонту и обслуживанию техники. Проводятся пуско-наладочные работы на первом бетонном заводе, идет закладка фундамента под второй завод.

    Представитель проектной компании АО «Акватик» Андрей Фролов уточнил, что объект сложный. «Только в створе гидроузла планируется переместить порядка девяти миллионов кубометров грунта, — пояснил он. — Часть будет складирована на специальных площадках, а из качественного грунта будут выполнены насыпные сооружения как основание под будущее капитальное строительство»

    А.Фролов добавил, что помимо работ по устройству основных сооружений в створе гидроузла, будут выполнены работы по берегоукреплению и устройству дамб. В ближайшее время планируется начать устройство первых шести дамб.

    Отметим, что Багаевский гидроузел – федеральный проект стратегического значения. АО «Стройтрансгаз» осуществляет строительство объектов первого и второго этапа Багаевского гидроузла на реке Дон.

    Реализация проекта позволит обеспечить надежное и безопасное судоходство крупнотоннажного флота на Нижнем Дону, обслуживание международных грузовых перевозок, повышение транспортной доступности и улучшение водохозяйственного комплекса в регионе.

    Фото: портал правительства Ростовской области


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