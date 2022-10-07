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Для строительства Амурского ГХК доставлено все запланированное на этот год оборудование
07.10.2022

Для строительства Амурского ГХК доставлено все запланированное на этот год оборудование

    • Амурский ГХК выполнил запланированную на 2022 год программу по доставке в Россию крупнотоннажного оборудования. Перевалка последней партии технологических грузов завершилась 2 октября в акватории морского порта Де-Кастри, сообщает пресс-служба компании.

    В порту оборудование было перегружено с морских судов на баржи класса «река-море» для дальнейшей транспортировки буксирами по рекам Амур и Зея до места назначения к временному причалу вблизи Свободного.

    В текущую навигацию морскими судами в страну доставлено 186 единиц крупнотоннажного оборудования общим весом более 15,7 тыс. тонн. Успешное завершение морского этапа навигации обеспечило проект фронтом работ по монтажу технологического оборудования вплоть до начала следующей навигации.

    В настоящий момент на строительной площадке Амурского ГХК ведется подготовка фундаментов, а также сборка двух кранов грузоподъемностью 320 и 600 тонн для монтажа поступающего оборудования.

    Речной этап доставки грузов для Амурского ГХК продолжится до конца октября. Сейчас к месту строительства направляются 11 баржебуксирных составов с негабаритами.

    В числе доставляемых грузов – важное и уникальное оборудование. Так в середине октября на временный причал на р. Зея прибудет «сердце» установки пиролиза Амурского ГХК — один из самых больших в мире компрессоров пирогаза мощностью 93,4 МВт. Также ожидается прибытие трех бойлеров высокого давления весом по 400 тонн каждый. Это оборудование предназначено для выработки пара для технологических и вспомогательных нужд производства. В частности, бойлеры используются для привода паровых турбин компрессоров и насосов.

    Доставка оборудования и материалов с помощью водного транспорта является одним из важных элементов экологичности строительства Амурского ГХК. В рамках проекта уделяется повышенное внимание к «зеленому» аспекту логистических операций с точки зрения минимизации количества вредных выбросов в атмосферу.

    Фото: Амурский ГХК


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