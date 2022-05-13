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Сроки строительства рыбопромыслового флота продлены
13.05.2022

Сроки строительства рыбопромыслового флота продлены


    • Сроки реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих заводов продлены на два года. Соответствующее постановление от 11 мая 2022 года №857 подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

    «Решение позволит инвесторам, испытывающим трудности в условиях внешнего санкционного давления, избежать рисков расторжения договоров о предоставлении инвестиционных квот и продолжить начатую работу», – говорится в сообщении правительства.

    Первые договоры на строительство рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов были заключены в 2018 году со сроком реализации инвестиционных проектов до 2024 года.

    По информации правительства России, всего заключено 64 таких договора по строительству судов с объёмом инвестиций около 205 млрд рублей и 24 договора по строительству рыбоперерабатывающих заводов с объёмом инвестиций около 25 млрд рублей. Все суда строятся на российских судостроительных верфях.

    Напомним, что ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил, что кампания модернизации флота будет продолжена, при этом он признаёт, что сроки реализации проектов могут быть увеличены. 

    Постановление правительства №857

    Фото: Fishnews


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