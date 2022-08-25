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В Ванино строят контейнерный терминал
25.08.2022

В Ванино строят контейнерный терминал


    • О строительстве нового контейнерного порта на мысе Чум в Ванинском районе сообщает портал «Наша-Гавань».

    В 2021 году по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в работу были взяты пять инвестиционных проектов общим объемом 49,5 млрд рублей. Два из них – в Ванинском районе.

    Первый – модернизация деревоперерабатывающего комплекса АО «Нью Форест Про» в поселке Октябрьский, второй – строительство контейнерного терминала на мысе Чум, тоже в поселке Октябрьский.

    «Поселок депрессивный. Понимая это, губернатор делает все возможное для того, чтобы у людей появилась работа там, где они живут. И не только работа», – пишет «Наша-Гавань».

    Строит контейнерный терминал ООО НПП «Экомортех» – «Экологичные морские технологии». Уже на старте инвестпроекта компания зарегистрировалась в Ванинском районе и именно в нем платит налоги.

    Ввод порта в эксплуатацию позволит создать в поселке Октябрьский порядка 700 новых рабочих мест, не считая связанных производств.

    Порт по проекту универсальный. Основной вид грузов – контейнеры, также он сможет осуществлять перевалку иных грузов – алюминия, зерна и других.

    Фото: из открытых источников


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