В Ванино строят контейнерный терминал

О строительстве нового контейнерного порта на мысе Чум в Ванинском районе сообщает портал «Наша-Гавань».

В 2021 году по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в работу были взяты пять инвестиционных проектов общим объемом 49,5 млрд рублей. Два из них – в Ванинском районе.

Первый – модернизация деревоперерабатывающего комплекса АО «Нью Форест Про» в поселке Октябрьский, второй – строительство контейнерного терминала на мысе Чум, тоже в поселке Октябрьский.

«Поселок депрессивный. Понимая это, губернатор делает все возможное для того, чтобы у людей появилась работа там, где они живут. И не только работа», – пишет «Наша-Гавань».

Строит контейнерный терминал ООО НПП «Экомортех» – «Экологичные морские технологии». Уже на старте инвестпроекта компания зарегистрировалась в Ванинском районе и именно в нем платит налоги.

Ввод порта в эксплуатацию позволит создать в поселке Октябрьский порядка 700 новых рабочих мест, не считая связанных производств.

Порт по проекту универсальный. Основной вид грузов – контейнеры, также он сможет осуществлять перевалку иных грузов – алюминия, зерна и других.

Фото: из открытых источников