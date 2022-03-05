PIL строит 14-тысячники на СПГ

Pacific International Lines (PIL) построит четыре контейнеровоза вместимостью по 14 тыс. TEU на китайской верфи Jiangnan Shipyard. Как сообщили SeaNews в компании, суда будут оборудованы двухтопливными двигателями и смогут работать как на СПГ, так и на традиционном судовом топливе с низким содержанием серы.

В дальнейшем контейнеровозы можно переоборудовать под использование аммиака в качестве судового топлива.

Поставка судов планируется в период со второго квартала 2024 по первый квартал 2025 года.

В PIL отмечают, что 14-тысячники будут самыми крупными во флоте компании контейнеровозами и первыми работающими на СПГ.