Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
PIL строит 14-тысячники на СПГ
05.03.2022

PIL строит 14-тысячники на СПГ

    • Pacific International Lines (PIL) построит четыре контейнеровоза вместимостью по 14 тыс. TEU на китайской верфи Jiangnan Shipyard. Как сообщили SeaNews в компании, суда будут оборудованы двухтопливными двигателями и смогут работать как на СПГ, так и на традиционном судовом топливе с низким содержанием серы.

    В дальнейшем контейнеровозы можно переоборудовать под использование аммиака в качестве судового топлива.

    Поставка судов планируется в период со второго квартала 2024 по первый квартал 2025 года.

    В PIL отмечают, что 14-тысячники будут самыми крупными во флоте компании контейнеровозами и первыми работающими на СПГ.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.02.2022
    В бухте Золотой Рог появится новый контейнерный терминал
    Владивостокский морской порт «Первомайский» построит в южной части бухты Золотой Рог морской контейнерный терминал […]
    ВладивостокДальний ВостокКонтейнерный терминалСтроительство
    0
    21.02.2022
    Китайский малыш строит контейнеровозы
    Китайский контейнерный перевозчик China United Lines (CULines) заказал строительство двух новых контейнеровозов вместимостью по […]
    CULinesЗаказКонтейнеровозы
    0
    02.02.2022
    На Сахалине началось проектирование нового морского порта
    На Сахалине началось проектирование нового морского грузового порта. Генеральным проектировщиком выступает ООО «Транспортные проекты […]
    морской портСахалинСтроительство
    0
    28.02.2022
    Одобрен скорректированный проект морского пассажирского терминала в Калининграде
    ФГУП «Росморпорт» получило положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 27.01.2022 №39-1-1-3-003971-2022 в отношении откорректированной […]
    грузопассажирский терминалКалининградкруизный терминалСтроительство
    0
    20.01.2022
    Zim фрахтует контейнеровозы на СПГ
    У семьи Оферов
    ZimКонтейнеровозыфрахт
    0
    25.02.2022
    CMA CGM испытает биотопливо на 32 судах
    CMA CGM в партнерстве с Морским и портовым управлением Сингапура (MPA) начала испытания по […]
    CMA CGMБиотопливоИспытанияКонтейнеровозы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.03.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года снизился на 23,3%
    05.03.2022 Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2022: рост почти по всем грузам
    05.03.2022 CMA CGM не принимает букинги на Беларусь
    05.03.2022 Оборот мировых контейнерных линий, январь 2022
    05.03.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года в деталях
    04.03.2022 Цена санкций
    Госрегулирование Показать всё
    05.03.2022 Утверждены требования к информационным системам электронных перевозочных документов
    04.03.2022 Конгресс США начал расследование в отношении линий
    03.03.2022 Меры экономической поддержки морского предпринимательства
    01.03.2022 О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти