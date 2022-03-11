Про судозаходы в российские порты, ставки на танкеры, цены на нефть и санкции

С 1 по 6 марта среднее количество судозаходов в российские порты составляло 120 в день, тогда как за тот же период в 2021 году в российские порты заходило в среднем на 40% больше судов. Такие данные приведены в отчете Windward Maritime AIR – разработчик платформы мониторинга морских перевозок.

Нефтяные грузы

По состоянию на 9 марта 90 танкеров с 65 млн баррелей (по оценкам) российской сырой нефти на борту, которые все еще не прибыли в конечные пункты назначения. 7 российских танкеров с примерно 5 млн баррелей сырой нефти, по имеющимся данным, направляются в США, прибытие ожидается в ближайшие дни.

По состоянию на 7 марта в Россию направлялось 248 танкеров, в том числе 149 под российским флагом и 13 – принадлежащие или управляющиеся структурами, аффилированными с российскими компаниями. 86 танкеров, которые в настоящее время идут в Россию, не связаны с российскими компаниями.

По информации Clarksons, санкции привели к значительному росту фрахтовых ставок. Так, ставки на крупнотоннажные танкеры VLCC 2015 года постройки и позже составляют $27,5 тыс. в день, на 591% больше, чем неделю назад. Ставки на Suezmax’ы помоложе выросли на 285% составляют $28 тыс. в день, на Aframax’ы (тоже помоложе) – на 157% до $41,8 тыс. в день. Ставки на танкеры-продуктовозы выросли в два раза по сравнению с прошлой неделей, сообщает Windward.

По состоянию на 10 марта количество операций по перевалке груза с борта на борт между судами под российским и нероссийским флагами сократилось вдвое.

Количество бункеровочных операций между судами-бункеровщиками под нероссийским и российским флагами и судами под российским флагом также снизилось.

Контейнерные грузы

Крупнейшие мировые судоходные компании – CMA CGM, MSC, Maersk, Hapag-Lloyd, OТУ и другие – приостановили операции с Россией, отмечает Windward.

Контейнеровозы, принадлежащие или управляемые тремя крупнейшими перевозчиками, за последние год совершили 1244 судозахода в российские порты, что составляет 28% от всех операций с контейнерными судами в российских портах.

По оценке Windward, базирующейся на данных Ocean Freight Visibility и Всемирного банка, MSC, CMA и Maersk в сумме должны бы были перевезти в марте этого года порядка 101 тыс. контейнеров на/из России.

При этом аналитики выявили побочный эффект от нарушения цепочек поставок, вызванного конфликтом: порты Кипра, Болгарии, Латвии и Финляндии перегружены на 40-80%, что в свою очередь окажет значительное влияние на глобальное судоходство.

В Windward ожидают дальнейшей эскалации санкций против России и Белоруссии, вовлечения в санкционную истерию (в Windward предпочитают называть это игрой) страховых компаний, классификационных обществ, P&I клубов и финансовых институтов, а также активизации переговоров западных стран с Ираном и Венесуэлой, чтобы найти замену российской нефти и не допустить роста цен до 200 долларов за баррель.