Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 25, 2022
23.06.2022

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 25, 2022

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.05.2022
    Внешняя торговля Китая в январе-апреле 2022 года
    В январе-апреле 2022 года объем внешней торговли Китая вырос на 7,9% относительно показателя аналогичного […]
    2022Внешняя торговляИмпортКитай
    0
    26.04.2022
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2022 года в деталях
    В марте 2022 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился относительно показателя марта 2021 года на 13,8%.
    Только для подписчиков
    2022Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    10.03.2022
    Грузооборот Сайменского канала, январь 2022: объем перевозок сократился на 59,3%
    Объем перевозок через Сайменский канал по итогам первого месяца 2022 года составил 25,8 тыс. […]
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотСайменский канал
    0
    23.03.2022
    ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе-феврале 2022 года
    В январе-феврале 2022 года грузооборот всех морских портов России увеличился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 136,7 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    10.03.2022
    Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года: снизилась перевалка пищевого налива
    В январе 2022 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 30,5% относительно показателя января 2021 года.
    2022ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    16.02.2022
    Контейнерооборот российских портов в январе 2022 года в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2022 года увеличился на 19,1% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года и составил 497,6 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.06.2022 Взрыв на контейнеровозе MSC
    23.06.2022 Наши на Shipping.Ru
    23.06.2022 Новые сервисы на ВСК
    22.06.2022 Контейнерные порты Турции, 5 месяцев 2022
    22.06.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2022 года
    21.06.2022 Первые контейнеры на новом сервисе Россия – Израиль
    Госрегулирование Показать всё
    21.06.2022 Литва ограничивает транзит в Калининград для автотранспорта
    20.06.2022 Литва перекрывает калининградский транзит
    16.06.2022 Автопроизводители ЕАЭС могут пока не устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС
    14.06.2022 Аттестацию для капитанов речных судов отменяют
    14.06.2022 Расширены границы Магаданского морского порта
    10.06.2022 Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти