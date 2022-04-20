Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Seafood Expo Russia: Системный подход к судостроению
20.04.2022

Seafood Expo Russia: Системный подход к судостроению


    • Наличие современного рыбопромыслового флота и сопутствующей инфраструктуры – критически важное условие стабильного и безопасного промысла. Чтобы процесс модернизации не пострадал от внешних обстоятельств, отрасли важно принять системные решения и следовать им сообща. Условия для этого создаст Seafood Expo Russia, которая ежегодно объединяет на своей площадке все сферы рыбохозяйственного комплекса и предлагает участникам сценарии решения наиболее сложных и важных вопросов. Особое внимание в этом году будет уделено судостроению.

    Важен не только улов, но и процесс

    Одни из основных заказчиков строительства судов в России – рыбопромышленные компании, заинтересованные в совершенствовании и расширении промысла. Крупнейшие из них являются постоянными экспонентами Seafood Expo Russia и визитной карточкой экспозиции. За время своей работы выставка стала центром притяжения всей инфраструктуры вокруг рыбной отрасли — от промысловых компаний и судов, обеспечивающих вылов, до доставки конечному потребителю. Компании, занимающиеся непосредственно промыслом, составляют 38,4 % участников. Оставшаяся часть экспонентов обеспечивает бесперебойный и эффективный процесс, в том числе в части судостроения (обновление и усиление рыбопромыслового, транспортного и научного флота), а также судоремонта. Поэтому выставка объединяет на своей площадке представителей всех сфер рыбной индустрии и предприятия всей цепочки от проектирования судна до его оснащения и эксплуатации: конструкторские бюро, верфи, производители оборудования.

    Учитывая значимость темы судостроения и судоремонта для стабильности и развития всей отрасли, организаторы в этом году приняли решение выделить для экспозиции таких предприятий отдельный павильон F площадью 13000 м2. Особое внимание будет уделяться отечественным производителям. Помимо постоянных экспонентов, таких как «Объединённая судостроительная корпорация», «Валком», «ВНИИР-Прогресс», «МТ-Групп», «Окская судоверфь», «Ростр», «СТТ Марин Сервис», «Нордвег». Впервые в этом году примут участие «Концерн «Аврора», «Судостроение и судоремонт» и «Ярославский судостроительный завод».

    Место встречи с заказчиками рыбопромыслового, транспортного и научного флота

    Сочетая экспозицию крупнейших отраслевых игроков с экспертным обсуждением в рамках деловой программы, выставка создаёт идеальные условия для совместного поиска решений главных задач рыбной индустрии. Сегодня на передний план выходят вопросы судостроение и судоремонта. Среди основных тем для обсуждения:

    • наращивание собственного производства необходимого оборудования в современных реалиях – открытый̆ диалог с регуляторами, верфями, конструкторскими бюро;
    • обеспечение рыбной промышленности сопутствующей инфраструктурой: портовые мощности, судоремонт, научно-исследовательские суда, транспортные суда (сухогрузы);
    • налаживание работы непрерывной холодильной цепи на всём протяжении доставки рыбной продукции от судна до прилавка;
    • продолжение государственной программы по обновлению рыбопромыслового флота и береговой переработки.

    46 % аудитории составляют лица, принимающие решения: владельцы собственного бизнеса и топ-менеджмент. В этом году её посетят также технические директора и специалисты, которые смогут по достоинству оценить представленные новинки и преимущества их внедрения в производство.

    «Мы призываем экспонентов привозить на выставку не только менеджеров по продажам, но и технических специалистов, директоров, инженеров, капитанов судов. Это именно та аудитория, которая влияет на решение о приобретении продукции, услуг и оборудования корабелов. Главное для нас – интересы наших клиентов и отрасли, а такой подход поможет им принять верное решение», – подчеркнул Генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

    Инвестквотам быть!

    Недавно руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил, что кампания модернизации флота будет продолжена и второй этап инвестиционных квот состоится. При этом регулятор признаёт, что сроки реализации проектов могут быть увеличены. Для обновления флота требуется сохранение технологий проектирования, строительства и обслуживания рыбопромысловых судов. Большинство из них сегодня реализуется европейскими компаниями, часть из которых приостановило оказание услуг в прежнем объёме. В то же время уже сейчас на разных стадиях строительства на верфях находятся 70 судов для рыбаков. Их оснащением смогут заняться новые поставщики и партнёры, найти которых поможет Seafood Expo Russia.

    «В прошлом году на Seafood Expo Russia рыбаки и верфи на круглом столе обсудили основные сложности реализации проектов в рамках инвестиционных квот. Это позволило снять накопившиеся противоречия и познакомиться с опытом коллег. Вместе с партнёрами мы продолжим организовывать диалог между разными категориями участников, чтобы помочь им найти и лучше понять друг друга, сделать участие в выставке максимально эффективным и выгодным для всех. Сегодня самое время действовать и вместе решать сложные и интересные задачи», – отметил Иван Фетисов.

    В 2021 году, несмотря на многочисленные ограничения, форум и выставка подтвердили свой международный статус. Их посетили свыше 7000 специалистов из 78 регионов России и 55 стран мира. Более четверти от всех экспонентов не участвовали в других отраслевых выставках. В этом году у Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia юбилей – мероприятие состоится в г. Санкт-Петербурге 21-23 сентября в пятый раз и станет самым масштабным за историю его проведения. Площадь выставки займёт 26 000 м2 в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». Экспозиция судостроения и судоремонта будет расположена в павильоне F.

    Подробная информация о мероприятии на официальном сайте seafoodexporussia.com


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.04.2022
    ТрансРоссия 2022 – заметки с выставки
    и фотоотчет
    ВыставкаТрансРоссияФотоотчет
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.04.2022 Регулярный жд сервис из Петербурга в Европу
    20.04.2022 OOCL показал рекордную выручку в первом квартале 2022
    20.04.2022 Контейнерооборот Гонконга,3 месяца 2022
    19.04.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2022 снизился на 44,3%
    19.04.2022 Global Ports сократил контейнерооборот в первом квартале 2022 на 2%
    19.04.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2022 года в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    19.04.2022 Пестициды и агрохимикаты можно ввозить через любые пункты пропуска
    18.04.2022 Расчеты за перевалку СПГ– в рублях
    18.04.2022 Правительство увеличивает квоту на экспорт удобрений
    18.04.2022 Еще один зерновой терминал в Азове
    15.04.2022 Подписан закон по обеспечению устойчивого функционирования транспортного комплекса
    14.04.2022 Совещание по развитию Арктической зоны
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти