Seafood Expo Russia: Системный подход к судостроению

Наличие современного рыбопромыслового флота и сопутствующей инфраструктуры – критически важное условие стабильного и безопасного промысла. Чтобы процесс модернизации не пострадал от внешних обстоятельств, отрасли важно принять системные решения и следовать им сообща. Условия для этого создаст Seafood Expo Russia, которая ежегодно объединяет на своей площадке все сферы рыбохозяйственного комплекса и предлагает участникам сценарии решения наиболее сложных и важных вопросов. Особое внимание в этом году будет уделено судостроению.

Важен не только улов, но и процесс

Одни из основных заказчиков строительства судов в России – рыбопромышленные компании, заинтересованные в совершенствовании и расширении промысла. Крупнейшие из них являются постоянными экспонентами Seafood Expo Russia и визитной карточкой экспозиции. За время своей работы выставка стала центром притяжения всей инфраструктуры вокруг рыбной отрасли — от промысловых компаний и судов, обеспечивающих вылов, до доставки конечному потребителю. Компании, занимающиеся непосредственно промыслом, составляют 38,4 % участников. Оставшаяся часть экспонентов обеспечивает бесперебойный и эффективный процесс, в том числе в части судостроения (обновление и усиление рыбопромыслового, транспортного и научного флота), а также судоремонта. Поэтому выставка объединяет на своей площадке представителей всех сфер рыбной индустрии и предприятия всей цепочки от проектирования судна до его оснащения и эксплуатации: конструкторские бюро, верфи, производители оборудования.

Учитывая значимость темы судостроения и судоремонта для стабильности и развития всей отрасли, организаторы в этом году приняли решение выделить для экспозиции таких предприятий отдельный павильон F площадью 13000 м2. Особое внимание будет уделяться отечественным производителям. Помимо постоянных экспонентов, таких как «Объединённая судостроительная корпорация», «Валком», «ВНИИР-Прогресс», «МТ-Групп», «Окская судоверфь», «Ростр», «СТТ Марин Сервис», «Нордвег». Впервые в этом году примут участие «Концерн «Аврора», «Судостроение и судоремонт» и «Ярославский судостроительный завод».

Место встречи с заказчиками рыбопромыслового, транспортного и научного флота

Сочетая экспозицию крупнейших отраслевых игроков с экспертным обсуждением в рамках деловой программы, выставка создаёт идеальные условия для совместного поиска решений главных задач рыбной индустрии. Сегодня на передний план выходят вопросы судостроение и судоремонта. Среди основных тем для обсуждения:

наращивание собственного производства необходимого оборудования в современных реалиях – открытый̆ диалог с регуляторами, верфями, конструкторскими бюро;

обеспечение рыбной промышленности сопутствующей инфраструктурой: портовые мощности, судоремонт, научно-исследовательские суда, транспортные суда (сухогрузы);

налаживание работы непрерывной холодильной цепи на всём протяжении доставки рыбной продукции от судна до прилавка;

продолжение государственной программы по обновлению рыбопромыслового флота и береговой переработки.

46 % аудитории составляют лица, принимающие решения: владельцы собственного бизнеса и топ-менеджмент. В этом году её посетят также технические директора и специалисты, которые смогут по достоинству оценить представленные новинки и преимущества их внедрения в производство.

«Мы призываем экспонентов привозить на выставку не только менеджеров по продажам, но и технических специалистов, директоров, инженеров, капитанов судов. Это именно та аудитория, которая влияет на решение о приобретении продукции, услуг и оборудования корабелов. Главное для нас – интересы наших клиентов и отрасли, а такой подход поможет им принять верное решение», – подчеркнул Генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Инвестквотам быть!

Недавно руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил, что кампания модернизации флота будет продолжена и второй этап инвестиционных квот состоится. При этом регулятор признаёт, что сроки реализации проектов могут быть увеличены. Для обновления флота требуется сохранение технологий проектирования, строительства и обслуживания рыбопромысловых судов. Большинство из них сегодня реализуется европейскими компаниями, часть из которых приостановило оказание услуг в прежнем объёме. В то же время уже сейчас на разных стадиях строительства на верфях находятся 70 судов для рыбаков. Их оснащением смогут заняться новые поставщики и партнёры, найти которых поможет Seafood Expo Russia.

«В прошлом году на Seafood Expo Russia рыбаки и верфи на круглом столе обсудили основные сложности реализации проектов в рамках инвестиционных квот. Это позволило снять накопившиеся противоречия и познакомиться с опытом коллег. Вместе с партнёрами мы продолжим организовывать диалог между разными категориями участников, чтобы помочь им найти и лучше понять друг друга, сделать участие в выставке максимально эффективным и выгодным для всех. Сегодня самое время действовать и вместе решать сложные и интересные задачи», – отметил Иван Фетисов.

В 2021 году, несмотря на многочисленные ограничения, форум и выставка подтвердили свой международный статус. Их посетили свыше 7000 специалистов из 78 регионов России и 55 стран мира. Более четверти от всех экспонентов не участвовали в других отраслевых выставках. В этом году у Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia юбилей – мероприятие состоится в г. Санкт-Петербурге 21-23 сентября в пятый раз и станет самым масштабным за историю его проведения. Площадь выставки займёт 26 000 м2 в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». Экспозиция судостроения и судоремонта будет расположена в павильоне F.