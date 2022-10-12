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Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
12.10.2022

Правительство дало добро на досрочный выкуп судов

    • Правительство России разрешило досрочный выкуп морских судов по лизинговым договорам. Соответствующее постановление от 10 октября №1799 подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

    «Установить, что при исполнении договоров финансовой аренды (лизинга) морских судов, судов внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река-море) плавания … независимо от срока их действия в 2022 году может осуществляться досрочный выкуп судов, предусмотренный условиями договоров финансовой аренды (лизинга) судов», – говорится в документе.

    Постановление вступило в силу с 11 октября текущего года.


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