Правительство дало добро на досрочный выкуп судов

Правительство России разрешило досрочный выкуп морских судов по лизинговым договорам. Соответствующее постановление от 10 октября №1799 подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Установить, что при исполнении договоров финансовой аренды (лизинга) морских судов, судов внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река-море) плавания … независимо от срока их действия в 2022 году может осуществляться досрочный выкуп судов, предусмотренный условиями договоров финансовой аренды (лизинга) судов», – говорится в документе.

Постановление вступило в силу с 11 октября текущего года.