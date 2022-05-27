Усть-Луга в особой экономической зоне

В Ленинградской области появится особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Усть-Луга». На её территории планируется построить одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих производств. Соответствующее постановление от 25 мая 2022 года №949 подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По информации пресс-службы правительства РФ, речь идёт о строительстве в Усть-Луге завода по производству сжиженного природного газа и газохимического комплекса, где будут делать различные полимеры. Общий объём инвестиций в эти проекты составит 2,2 трлн рублей.

Новые производства обеспечат работой 5,6 тыс. человек, а также позволят значительно увеличить объёмы переработки газа и выпуска полиэтилена в России.

Место расположения особой экономической зоны выбрано не случайно. Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда. Кроме того, Ленинградская область имеет развитую энергетическую инфраструктуру. По её территории проходят газопроводы Ленинград – Кохтла-Ярве и «Северный поток – 2», – поясняют выбор местоположения ОЭЗ в пресс-службе правительства.

Постановление правительства №949