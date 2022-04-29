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29.04.2022

В правительстве создают штаб по транспортно-логистическим коридорам

    • В правительстве создают штаб по транспортно-логистическим коридорам

    Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провёл совещание по транспортно-логистическим коридорам. Принято решение о формировании соответствующего штаба в правительстве для организации дальнейшей работы.

    «Доступные логистические коридоры – это не только транспорт. Мы должны это чётко понимать. Это и транспорт, и транспортно-логистические центры, и обустройство маршрутов с точки зрения цифровизации, обеспечение расчётов, а также обеспечение промышленных центров и зон там, где это будет необходимо. Вся совокупность факторов, которые определяют устойчивость функционирования российских компаний на интересующих нас направлениях и движение грузов», – цитирует пресс-служба правительства А.Белоусова.

    Среди первых задач, которые будут решать в рамках штаба, – проведение инвентаризации транспортно-логистических коридоров для анализа возможных проблем и последующего формирования «дорожных карт» по направлениям. Кроме того, по каждому маршруту необходимо определить транспортный потенциал и перечень компаний, которые будут работать на этих направлениях.

    Ответственным ведомством назначено Министерство транспорта. Также в работе штаба примут участие помощник президента России Игорь Левитин, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, глава Республики Бурятия и руководитель комиссии Госсовета по транспорту Алексей Цыденов, представители Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, МИДа, ФТС, Администрации Президента России и Аппарата Правительства России.

    В работе будут участвовать представители бизнеса.


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