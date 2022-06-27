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Контейнерные перевозки Китай – Европа в мае 2021
27.06.2022

Штаб обсудил транспортные коридоры


    • Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов провёл заседание Штаба по транспортно-логистическим коридорам. Как сообщает пресс-служба правительства, обсуждался вопрос о прогнозируемом грузообороте транспортных коридоров Россия – Турция, Россия – Иран – Индия и Россия – Китай на 2022-2025 годы. 

    «На основе прогнозов Минсельхоза, Минэнерго и Минпромторга можно говорить о сформированном запросе отраслевых ведомств на загрузку маршрутов указанных транспортных коридоров. Он показывает высокий спрос на перевозки в данных направлениях с учётом новых экономических условий. Следующим шагом будет работа по определению узких мест и формированию «дорожных карт» для содействия развитию транспортных мощностей с учётом номенклатуры грузов», – говорится в сообщении.

    Также на заседании штаба рассматривались меры содействия развитию сети транспортно-логистических центров (ТЛЦ) для повышения их перерабатывающей способности и индикативный прогноз контейнерных перевозок до 2024 года. Обсуждались возможные меры поддержки в привязке к результатам работы ТЛЦ и вопросы повышения их эффективности. Новая опорная сеть состоит из 29 транспортно-логистических центров.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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