У моста Нижнеленинское – Тунцзян построят логистический центр

В прилегающей зоне моста Нижнеленинское – Тунцзян в Ленинском районе Еврейской автономной области планируется создать логистический центр в рамках парка «Индустриальный», сообщил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федерально округе Юрий Трутнев в ходе совещание о ходе реализации проекта по созданию в ЕАО индустриальных парков.

«В апреле 2022 года введён в эксплуатацию железнодорожный трансграничный мост Нижнеленинское – Тунцзян. Он создаёт новые условия для развития экономики ЕАО, возникает довольно существенный транзит грузов: сегодня пропускная способность моста – 5 млн тонн (грузов в год), в горизонте до 2030 года она должна увеличиться до 20 млн тонн. Стоит задача развития примостовой территории, создания новых логистических возможностей», – цитирует Ю.Трутнева пресс-служба правительства РФ.

Примостовая зона имеет перспективные земельные участки порядка 2 тыс. га, из которых 810 га уже взяты в аренду инвесторами без торгов. На совещании были представлены проекты по строительству логистического центра, сопутствующего мостовому переходу через реку Амур в районе села Нижнеленинское, созданию перевалочного комплекса для организации экспортных поставок сжиженного углеводородного газа и пентан-гексановой фракции на погранпереходе Нижнеленинское – Тунцзян, строительству оптово-логистического центра с сухим портом. Общий объём инвестиций в проекты может составить 16,5 млрд рублей.

Главное конкурентное преимущество области – близость к логистическим и промышленным центрам северо-восточного Китая. В связи с этим глава региона Ростислав Гольдштейн предложил задействовать четыре пункта пропуска через государственную границу, в том числе один железнодорожный, Нижнеленинское – Тунцзян. По его мнению, реализация запланированных инвестиционных проектов приведёт к созданию крупного международного транспортно-логистического коридора с выходом на АТР.

Фото: пресс-служба правительства РФ