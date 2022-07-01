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Одобрен второй этап строительства речного порта для металлургического предприятия в Саратовской области
01.07.2022

Одобрен второй этап строительства речного порта для металлургического предприятия в Саратовской области


    • Экспертная организация ООО «Проммаштест» рассмотрела проектную документацию на второй этап строительства причальных сооружений для обработки генеральных грузов АО «Металлургический Завод Балаково» (прим. ред.: является активом холдинга «Новосталь – М»). По итогам негосударственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба Главгоскспертизы.

    Металлургический завод, расположенный в городе Балаково Саратовской области, является крупнейшим производителем сортового металлопроката в Приволжском федеральном округе. Производственная мощность предприятия – более 1 млн тонн в год. В настоящее время для нужд предприятия ведется строительство причала на Волге в районе порта города Балаково. Первый этап планируют ввести уже осенью этого года.

    В соответствии с проектом, который рассмотрела негосударственная экспертная организация, в рамках второго этапа планируется устройство причального сооружения №4. Общая длина возводимых причалов №1-4 составит 401,9 м. Они предназначены для обработки генеральных грузов АО «Металлургический Завод Балаково», в том числе для приема сырья и оборудования, отгрузки готовой продукции. Проектом также предусмотрено обеспечение подходов к причалам и обслуживание движения судов в акватории речного порта.

    Застройщик – ООО «Грузовой причал Балаково». Проектную документацию подготовило ООО «Морречтранспроект».

    Напомним, как рассказал в беседе с SeaNews акционер металлургического холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко на панельной сессии «Новые вызовы – новая логистика» в кулуарах ПМЭФ-2022 инвестиции на первом этапе составили порядка 600 млн рублей из своих собственных средств предприятия. «Чтобы завершить весь порт, нужно порядка 900 млн», — сказал он. Первое судно для отгрузки ожидается в сентябре.

    Фото: АО «Металлургический Завод Балаково»


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