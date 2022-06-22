В Палдиски построят причал для обслуживания морских ветропарков

Наблюдательный совет Таллиннского порта принял решение инвестировать до 53 млн евро в строительство нового 310-метрового причала на территории в 10 га в Южном порту Палдиски, сообщает пресс-служба порта. Софинансирование в размере 20 млн евро в рамках проекта военной мобильности EstMilMob, целью которого является в течение следующих пяти лет улучшить транспортного сообщения с жд станцией Тапа (Эстонская железная дорога), предоставит Еврокомиссия.

Ввод в эксплуатацию причала и внутренней территории запланирован летом 2025 года. По информации порта, новый причал с прилегающей территорией, который будет построен в Палдиски, необходим не только для военных целей, но и для увеличения пропускной способности по перевалке грузов и автомобилей, перевозимых морским путем.

Благодаря удачному расположению Палдиски строительство нового причала создаст предпосылки для того, чтобы Таллиннский порт стал важным партнером в строительстве и последующем обслуживании морских ветропарков на Балтике. Новый причал будет способен принимать специализированные суда с большой осадкой, предназначенные для строительства морских ветряных электростанций и транспортировки узлов ветряных турбин. А большая территория, прилегающая к причалу, позволит проводить различные подготовительные работы для изготовления и хранения генераторов и лопастей ветряных турбин перед погрузкой на судно. Кроме того, при необходимости новый причал можно использовать для обслуживания судов типа ro-ro.

В настоящее время Таллиннский порт ведет переговоры с несколькими крупнейшими европейскими производителями ветроэлектростанций о создании в Палдиски порта для строительства и обслуживания оффшорных ветряных электростанций соседнего региона. Предполагается, что ветропарки, которые будут построены в этом районе, начнут работу в 2028 году – на их строительство уйдет три года.

Фото: Таллиннский порт