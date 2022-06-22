Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Палдиски построят причал для обслуживания морских ветропарков
22.06.2022

В Палдиски построят причал для обслуживания морских ветропарков

    • Наблюдательный совет Таллиннского порта принял решение инвестировать до 53 млн евро в строительство нового 310-метрового причала на территории в 10 га в Южном порту Палдиски, сообщает пресс-служба порта. Софинансирование в размере 20 млн евро в рамках проекта военной мобильности EstMilMob, целью которого является в течение следующих пяти лет улучшить транспортного сообщения с жд станцией Тапа (Эстонская железная дорога), предоставит Еврокомиссия.

    Ввод в эксплуатацию причала и внутренней территории запланирован летом 2025 года. По информации порта, новый причал с прилегающей территорией, который будет построен в Палдиски, необходим не только для военных целей, но и для увеличения пропускной способности по перевалке грузов и автомобилей, перевозимых морским путем.

    Благодаря удачному расположению Палдиски строительство нового причала создаст предпосылки для того, чтобы Таллиннский порт стал важным партнером в строительстве и последующем обслуживании морских ветропарков на Балтике. Новый причал будет способен принимать специализированные суда с большой осадкой, предназначенные для строительства морских ветряных электростанций и транспортировки узлов ветряных турбин. А большая территория, прилегающая к причалу, позволит проводить различные подготовительные работы для изготовления и хранения генераторов и лопастей ветряных турбин перед погрузкой на судно. Кроме того, при необходимости новый причал можно использовать для обслуживания судов типа ro-ro.

    В настоящее время Таллиннский порт ведет переговоры с несколькими крупнейшими европейскими производителями ветроэлектростанций о создании в Палдиски порта для строительства и обслуживания оффшорных ветряных электростанций соседнего региона. Предполагается, что ветропарки, которые будут построены в этом районе, начнут работу в 2028 году – на их строительство уйдет три года.

    Фото: Таллиннский порт


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.01.2022
    Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, итоги 2021
    Доли и объемы линий в Клайпеде, Таллине и Риге
    Только для подписчиков
    2021КлайпедаКонтейнерооборотПрибалтика
    0
    21.03.2022
    О ходе строительства порта «Лавна»
    В рамках рабочей поездки в Мурманскую область министр РФ по развитию Дальнего Востока и […]
    ЛавнаПравительствоСтроительство
    0
    21.04.2022
    О строительстве морского пассажирского терминала в Пионерском
    В ходе строительства международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов морского порта Калининград в районе г. Пионерский завершен очередной этап дноуглубительных работ.
    ДноуглублениеКалининградпассажирский терминалПионерский
    0
    29.04.2022
    На участке Северного широтного хода построят мост через Обь
    Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий железнодорожного участка, включавшего совмещенный мост […]
    мостСеверный широтный ходСтроительство
    0
    22.03.2022
    КТК вывел из эксплуатации выносное причальное устройство
    Временно
    КТКприостановкаПричал
    0
    29.03.2022
    Первое судно у нового причала в Темрюке
    Буксиры «Адмирал Серебряков» и «Адмирал Лазарев» Таманского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» обеспечили […]
    ПричалТемрюкТерминал
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.06.2022 Контейнерные порты Турции, 5 месяцев 2022
    22.06.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2022 года
    21.06.2022 Первые контейнеры на новом сервисе Россия – Израиль
    20.06.2022 Новый сервис из Петербурга на Индию
    20.06.2022 В Иран прибыл первый транзитный контейнерный поезд из Казахстана в Турцию
    20.06.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-мае 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    21.06.2022 Литва ограничивает транзит в Калининград для автотранспорта
    20.06.2022 Литва перекрывает калининградский транзит
    16.06.2022 Автопроизводители ЕАЭС могут пока не устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС
    14.06.2022 Аттестацию для капитанов речных судов отменяют
    14.06.2022 Расширены границы Магаданского морского порта
    10.06.2022 Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти