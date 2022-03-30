В Беларуси построят новый контейнерный терминал

Новый резидент свободной экономической зоны «Гродноинвест» ООО «Юнионвэй» планирует реализовать проект по строительству контейнерного терминала в районе железнодорожной грузовой станции Свислочь.

По информации «Юнионвэя», терминал будет специализироваться на перегрузке контейнеров с колеи 1520 мм на колею 1435 мм и обратно в зависимости от направления перевозки.

Кроме того, будет возможность дополнительно организовать перегрузку контейнеров на автомобильный транспорт и хранение контейнеров как под открытым небом, так и внутри складских помещений. Терминал также сможет перегружать сыпучие грузы и будет иметь площадку для хранения крупногабаритных грузов.

Строительство первой очереди терминала планируется начать в текущем году, ввод в эксплуатацию предполагается 2025 году. Общие инвестиционные затраты составят более 23 млн долларов. За период реализации проекта планируется создать 70 новых рабочих мест.

СЭЗ «Гродноинвест» была создана в 2002 году на территории (4195,04 гектара) Гродненской области Республики Беларусь. Резидентами СЭЗ в сфере логистики также являются компания «Портела», которая планирует построить транспортно-логистический центр в Гродненском районе, а также СОАО «Виларис» и ООО «Сильва Лоджистик БиУай», которая принадлежит компании «Кроноспан ОСБ» (актив Kronospan).

Фото:«Юнионвэй»