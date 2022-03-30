Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Беларуси построят новый контейнерный терминал
30.03.2022

В Беларуси построят новый контейнерный терминал


    • Новый резидент свободной экономической зоны «Гродноинвест» ООО «Юнионвэй» планирует реализовать проект по строительству контейнерного терминала в районе железнодорожной грузовой станции Свислочь.

    По информации «Юнионвэя», терминал будет специализироваться на перегрузке контейнеров с колеи 1520 мм на колею 1435 мм и обратно в зависимости от направления перевозки.

    Кроме того, будет возможность дополнительно организовать перегрузку контейнеров на автомобильный транспорт и хранение контейнеров как под открытым небом, так и внутри складских помещений. Терминал также сможет перегружать сыпучие грузы и будет иметь площадку для хранения крупногабаритных грузов.sjez grodnoinvest2 Новости, Контейнерные перевозки, Разное

    Строительство первой очереди терминала планируется начать в текущем году, ввод в эксплуатацию предполагается 2025 году. Общие инвестиционные затраты составят более 23 млн долларов. За период реализации проекта планируется создать 70 новых рабочих мест.

    СЭЗ «Гродноинвест» была создана в 2002 году на территории (4195,04 гектара) Гродненской области Республики Беларусь. Резидентами СЭЗ в сфере логистики также являются компания «Портела», которая планирует построить транспортно-логистический центр в Гродненском районе, а также СОАО «Виларис» и ООО «Сильва Лоджистик БиУай», которая принадлежит компании «Кроноспан ОСБ» (актив Kronospan).

    Фото:«Юнионвэй»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.01.2022
    На Транссибе в районе Байкала появится третий путь
    Работы по строительству третьего пути на участке Слюдянка-1 – Слюдянка-2 Восточно-Сибирской железной дороги планируется […]
    РЖДСтроительствоТранссиб
    0
    18.01.2022
    Про обустройство контейнерного терминала в порту Оля
    Обустройство контейнерного терминала в порту Оля является приоритетной задачей. Как рассказал в ходе встречи […]
    АстраханьКонтейнерный терминалМорской торговый порт Оля
    0
    28.02.2022
    Одобрен скорректированный проект морского пассажирского терминала в Калининграде
    ФГУП «Росморпорт» получило положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 27.01.2022 №39-1-1-3-003971-2022 в отношении откорректированной […]
    грузопассажирский терминалКалининградкруизный терминалСтроительство
    0
    05.03.2022
    PIL строит 14-тысячники на СПГ
    Pacific International Lines (PIL) построит четыре контейнеровоза вместимостью по 14 тыс. TEU на китайской […]
    PILКонтейнеровозыСтроительство
    0
    28.02.2022
    «Евразийский агроэкспресс» из Беларуси в Китай и Узбекистан
    Премьер-министры стран Евразийского экономического союза одобрили реализацию совместного проекта «Евразийский агроэкспресс», сообщает пресс-служба Евразийской […]
    АгроэкспрессБеларусьЕАЭСКитай
    0
    09.03.2022
    Беларусь одобрила проект договора с Россией о гармонизации таможенного законодательства
    Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта подписал Указ №79, которым одобрен проект договора между […]
    Беларусьдоговорпроект договораРоссия
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.03.2022 В Беларуси построят новый контейнерный терминал
    29.03.2022 PIL расширяет сервисы на Индию
    29.03.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года вырос на 33,6%
    28.03.2022 АЕ19 продолжает работать без Maersk
    28.03.2022 Новый мультимодальный сервис из Китая на Россию
    28.03.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    28.03.2022 Временный запрет на экспорт аммиачной селитры продлили
    25.03.2022 О правилах выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам
    24.03.2022 О допуске судов из «недружественных государств» в российские морские порты
    24.03.2022 Стартовал проект «Оптимизация процессов убытия и прибытия товаров и транспортных средств в пунктах пропуска»
    22.03.2022 В Госдуму внесен законопроект о выходе из ВТО
    16.03.2022 Об эксплуатации железнодорожных вагонов иностранных государств на территории РФ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти