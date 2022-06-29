Закладка нового несамоходного землесоса в Хабаровске

Сегодня на Хабаровском судостроительном заводе состоялась закладка несамоходного землесоса. Судно получило название «Амурский-203», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Строительство земснаряда будет осуществляется по заказу Судоремонтно-Судостроительной корпорации из Нижегородской области.

По информации министерства промышленности и торговли Хабаровского края, длина судна составит 65,5 м. На нем будет установлено насосное оборудование с разрыхлительными устройствами, с помощью которых земснаряд сможет перекачивать грунт, выполняя дноуглубление.

Мощность всей системы превысит 700 кубометров в час. Сдача судна намечена на август 2024 года. Землесос будет работать по всей акватории Амура, как в Хабаровском крае, так и в Амурской области.

Фото: портал правительства Хабаровского края